Les Panthers corrigent les Blue Jackets

Tels des adultes contre des enfants, les Panthers de la Floride ont complètement dominé les Blue Jackets de Columbus et les ont lessivés au compte de 9 à 2, samedi au FLA Live Arena.

L’équipe locale a inscrit les six premiers filets de la rencontre, soit quatre en première période et deux à l’engagement suivant. Carter Verhaeghe (deux fois), Anthony Duclair et MacKenzie Weegar ont d’abord fait scintiller la lumière rouge dans les 20 premières minutes de jeu, tandis que Jonathan Huberdeau et Anton Lundell les ont imités lors des 20 suivantes.

Dans une cause déjà perdue, les visiteurs ont finalement donné signe de vie en début de troisième période, quand Gustav Nyquist a déjoué Sergei Bobrovsky en avantage numérique. Le portier des Panthers a finalement réussi 28 arrêts sur 30 lancers, cédant aussi devant Boone Jenner, alors que le tableau indicateur affichait déjà le chiffre 9 à côté du nom des favoris de la foule.

Anton Lundell, avec son deuxième filet du match, ainsi que Sam Bennett et Ryan Lomberg ont touché la cible pour l’équipe locale au dernier tiers. Weegar a toutefois été le joueur le plus productif, avec quatre points. Neuf patineurs des Panthers ont amassé au moins deux points dans la victoire.

Crédit photo : Photo AFP

Les portiers des Blue Jackets ont pour leur part vécu un véritable enfer. Elvis Merzlikins a été sur la patinoire seulement pendant 13 min 28 s, allouant quatre buts sur 15 tirs, avant d’être retiré au profit de Joonas Korpisalo. Ce dernier a repoussé 31 des 36 rondelles dirigées vers lui.

La troisième période sourit au Lightning

À Tampa, Ross Colton a brisé une égalité de 1 à 1, ce qui a éventuellement permis au Lightning de venir à bout des Stars de Dallas par la marque de 3 à 1.

L’attaquant du Lightning a profité d’un relais précis de Nikita Kucherov, peu après la moitié de la troisième période, pour s’échapper devant le gardien Anton Khudobin, qu’il a déjoué d’un tir dans la lucarne.

Kucherov amassait ainsi sa deuxième mention d’aide du match, lui qui avait aussi préparé le but de Brayden Point lors d’un avantage numérique au premier vingt. Alex Killorn a complété la marque dans un filet désert.

Devant la cage de l’équipe gagnante, Andrei Vasilevskiy n’a pas été très occupé, lui qui a signé le gain grâce à une performance de 19 arrêts. Il a seulement été déjoué par Esa Lindell, en première période. Son vis-à-vis, Khudobin, a pour sa part réussi 26 arrêts.

Mikheyev donne la victoire aux Maple Leafs

À St. Louis, en secouant les cordages alors qu’il restait 3 min 15 s au temps réglementaire, Ilya Mikeyev a mis un point d’honneur à un festival offensif de 6 à 5 à l’avantage des Maple Leafs de Toronto contre les Blues.

L’attaquant de la formation torontoise a tenté sa chance d’un angle plutôt restreint, lui qui se trouvait quelques pieds à côté du filet, mais il a su tromper la vigilance de Jordan Binnington.

Auston Matthews, Mitch Marner, Pierre Engvall et Morgan Rielly ont tous fini la rencontre avec deux points pour les vainqueurs, tandis que Robert Thomas, Brandon Saad, Jordan Kyrou, Ryan O’Reilly et Niko Mikkola ont fait de même chez les Blues.