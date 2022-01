Les Coyotes trébuchent avant d’accueillir le Canadien

Les Coyotes de l’Arizona ne se présenteront pas dans la meilleure des formes lorsqu’ils accueilleront le Canadien de Montréal, lundi, eux qui ont subi une deuxième défaite en autant de soirs face à l’Avalanche du Colorado, samedi.

Cette fois, les hommes d’André Tourigny ont baissé pavillon 5 à 0, au lendemain d’une défaite de 4 à 3 en tirs de barrage.

Une fois de plus, la formation qui évolue à Denver a été menée par Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, qui ont chacun inscrit deux buts en plus d’amasser une mention d’aide.

Nazem Kadri a été l’autre buteur de l’Avalanche.

Grâce à ses 38 points, MacKinnon s’approche tranquillement du top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, lui qui n’a toutefois joué que 25 matchs.

Devant la cage des vainqueurs, Darcy Kuemper a repoussé l’ensemble des 20 tirs adverses pour signer le blanchissage.

Il s’agira donc d’une vraie bataille de médiocrité pour l’obtention du dernier rang du classement de la Ligue nationale lorsque les patineurs du CH et ceux des Coyotes embarqueront sur la glace du Gila River Arena.