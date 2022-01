«Je mange, dors et respire en pensant hockey»

Après une journée de congé vendredi, le Canadien de Montréal a repris l’entraînement, samedi matin à Chicago, afin de se préparer pour son prochain match contre les Coyotes de l’Arizona, lundi.

Le nouveau venu Rem Pitlick, réclamé au ballottage mercredi, y était et s’est entraîné sur un trio complété par Christian Dvorak et Jonathan Drouin.

«Ç’a été beaucoup d’émotions, a avoué Pitlick, à propos des circonstances entourant son arrivée avec le Canadien. C’est Montréal et je ne pourrais pas demander mieux car je mange, je dors et je respire en pensant au hockey. C’est un sentiment incroyable d’être avec le Canadien de Montréal, je suis né à Ottawa et c’est un retour à la maison, dans un certain sens. Je suis reconnaissant et très excité.»