À TVA SPORTS | Rangers - Flyers

Deux matchs sont diffusés sur nos ondes en ce samedi soir. En début de soirée, les Rangers de New York espèrent accroître leur avance en tête de la section Métropolitaine en affrontant les Flyers à Philadelphie.

La rencontre est en cours à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les «Blueshirts» comptent deux points d'avance sur les «Canes», tandis que les Flyers sont sixièmes avec 33 points. La formation de «la ville de l'amour fraternel» n'a triomphé qu'à trois occasions à ses 10 derniers matchs.

Les Oilers à la dérive

Puis, en fin de soirée, les Oilers d'Edmonton recevront les Sénateurs d'Ottawa.

Cette rencontre sera diffusée à TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 21h30.

Les Sénateurs en arrachent, eux qui sont avant-derniers au classement de l'Association de l'Est avec 22 points. Ils surpassent uniquement les Canadiens de Montréal, qui ont récolté seulement 19 points et joué six matchs de plus que les «Sens».

De leur côté, les Oilers étaient tout feu tout flamme en début de saison avant de s'écraser. Ils n'ont remporté que deux de leurs 10 dernières parties et sont sixièmes au classement de l'Association de l'Ouest avec 38 points.

Connor McDavid et Draisaitl sont les meilleurs pointeurs de la LNH avec 53, à égalité avec l'attaquant des Capitals de Washington Alexander Ovechkin.