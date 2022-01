Un soulagement pour Matt Murray

Matt Murray a vécu un coup dur plus tôt cette saison lorsqu’il a été rétrogradé dans la Ligue américaine pour retrouver son rythme. De retour avec les Sénateurs d’Ottawa, l’Ontarien a finalement enregistré un premier gain en 2021-2022, jeudi.

À sa huitième apparition de la campagne, le double champion de la coupe Stanley a finalement été du côté des vainqueurs, puisque les «Sens» ont défait les Flames de Calgary par la marque de 4 à 1. Murray a réalisé 27 arrêts et a paru en confiance.

«Je me sentais bien aujourd’hui [jeudi], mais pour être honnête, je me suis toujours senti bien cette saison, a affirmé en conférence de presse le gardien de 27 ans. En revanche, c’était très agréable d’obtenir ce résultat ce soir. Nous avons longuement bataillé sans succès, donc ça fait du bien.»

Cette victoire de Murray, la première des Sénateurs depuis le 14 décembre, va dans la continuité des entraînements tenus par le club ces deux dernières semaines. Ottawa a été contraint à l’inactivité par la COVID-19, mais l’entraîneur-chef est heureux de voir que les efforts de ses protégés ont mené à des résultats.

«Il a bien paru dans les entraînements. Il n’a jamais paru mieux depuis qu’il est ici, a expliqué D.J. Smith à propos du portier. Il travaille fort et c’est bien de le voir récompensé pour ses efforts. Il a connu des moments plus durs.»

Smith était d’ailleurs le principal détracteur de l’ancien des Penguins de Pittsburgh, qui n’avait pas été convaincant en début de campagne et depuis son arrivée à Ottawa en 2020.

Plus dynamiques

Pour les Sénateurs, la bougie d’allumage a été Nick Paul, qui était sur le carreau depuis le 18 décembre. L’ailier gauche a inscrit deux buts contre les Flames.

«Il a fait tout un travail. Il a lancé au filet, il était puissant. Il a fait tout ce que vous aimeriez voir d’un gars qui revient au jeu. Il était notre meilleur joueur ce soir», a confié l’instructeur-chef.

En décembre, les Sénateurs ont subi de lourds revers, mais ont aussi signé d’importantes victoires face à l’Avalanche du Colorado, au Lightning de Tampa Bay et aux Panthers de la Floride, trois puissances de la Ligue nationale de hockey. Ils sont capables du meilleur, comme du pire.

«Nous étions en jambes ce soir! Nous étions dynamiques, nous avons tiré au filet. Nous étions au-dessus d’eux et nous n’avons pas écopé de beaucoup de pénalités», a analysé Smith.

«Nous étions bien organisés et nous avons joué du hockey à la façon des Sénateurs, a précisé Murray. Ils ont eu leurs chances, ils ont poussé, mais nous avons calmé la tempête. Je dirais que c’est l’un des meilleurs matchs que nous avons disputés cette année.»

Les Sénateurs concluront une séquence de six matchs à l’étranger en visitant les Oilers d’Edmonton, samedi soir.

Triste malchance pour Connor Brown

Les Sénateurs d’Ottawa devront se passer de l’ailier Connor Brown pour une durée indéterminée, car il a subi une fracture de la mâchoire subie pendant la séance d’échauffement précédant le match de jeudi face aux Flames de Calgary.

C’est ce qu’a indiqué vendredi l’instructeur-chef D.J. Smith, tel que rapporté par la chaîne radiophonique TSN 1200. Brown a été atteint au visage par une rondelle et croyait s’en être tiré sans trop de mal. D’ailleurs, il a participé à la rencontre de la soirée, inscrivant un but et une mention d’aide dans un triomphe de 4 à 1. Smith a simplement ajouté qu’il sera absent pour «un bout de temps».

Le joueur de 28 ans a récolté 19 points, dont cinq filets, en 26 sorties cette saison.