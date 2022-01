Lance Stroll a un nouveau directeur d'écurie

L’équipe de Formule 1 Aston Martin a embauché vendredi Mike Krack à titre de directeur, environ une semaine après le départ d’Otmar Szafnauer.

Krack a dirigé les opérations de BMW Motorsports durant sept ans et se retrouvera aux commandes de la formation du pilote québécois Lance Stroll. Avec son ancienne organisation, il a notamment supervisé les programmes de l’entreprise en Formule E et en GT.

«C'est un plaisir et un honneur d'avoir été nommé au poste de directeur d'équipe d'Aston Martin. Je suis très reconnaissant envers Lawrence [Stroll] et Martin [Whitmarsh] pour m'avoir donné cette opportunité fantastique, a-t-il affirmé par voie de communiqué, tel que rapporté par le journal L’Équipe. Aston Martin est l'une des plus grandes marques automobiles du monde. Le fait que l'on m'ait demandé de jouer un rôle de premier plan pour obtenir le succès sur les circuits de F1 qu'un nom aussi illustre mérite est un défi que je compte relever avec énergie et enthousiasme.»

Szafnauer avait annoncé la fin de son association d’une douzaine d’années avec Aston Martin - autrefois Force India, puis Racing Point - le 5 janvier. L’écurie prévoit également dévoiler sa nouvelle monoplace AMR 22 le 10 février.

En 2020, la formation a pris le quatrième rang du classement des constructeurs avec Stroll et Sergio Perez comme pilotes, mais l’an dernier, ce fut moins reluisant en dépit de la présence de Sebastian Vettel comme coéquipier du Québécois. Elle s’est contentée de 77 points et d’un seul podium durant la saison.