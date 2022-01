Diego Chara reste fidèle à Portland

À 35 ans, le milieu de terrain Diego Chara a signé une nouvelle entente de plusieurs saisons avec son club de toujours en Major League Soccer (MLS), les Timbers de Portland, vendredi.

Le Colombien a disputé les 11 dernières saisons de sa carrière avec le club de l’Oregon, établissant au passage de nouvelles marques pour le nombre de matchs (310) et les minutes de jeu (27 203) dans l’uniforme des Timbers. Il aura l’opportunité d’écrire l’histoire à nouveau, lui qui s’est engagé jusqu’en 2024.

Pilier défensif de la conquête de la coupe MLS de Portland en 2015 et des apparitions en finale de 2018 et 2021, Chara mène le circuit Garber avec 780 tacles réussis depuis ses débuts dans la ligue en avril 2011.

«Le rôle que joue Diego Chara avec cette équipe est incommensurable, a admis par voie de communiqué l’entraîneur-chef Diego Savarese. Il est notre capitaine et notre leader, et nous ne pourrions pas être plus excités de l’avoir avec nous pour les trois prochaines années. Nous sommes très heureux de son engagement et de son dur labeur avec l’équipe.»

Le frère de Chara, Yimmi, évolue également pour les Timbers, depuis 2020.

Acquisition d’importance à Los Angeles

Le Los Angeles FC aurait réalisé l’un des transferts interligues les plus onéreux de l’histoire de la MLS en déboursant 1,5 million $ pour ajouter le milieu de terrain Kellyn Acosta à son effectif.

Selon le site web du circuit Garber, le LAFC aurait envoyé 1,1 million $ en montant d’allocation général aux Rapids du Colorado, tandis qu’une somme de 400 000 $ leur sera attribuée selon les performances de l’Américain. Les Rapids toucheront également une partie des profits de tout transfert éventuel du joueur.

Le joueur de 26 ans a déjà émis le souhait de jouer en Europe dans le futur. Des négociations de contrat avec les Rapids ont échoué récemment. Sa présente entente comporte des options pour les saisons 2022 et 2023.

Acosta a disputé 196 matchs en MLS avec les Rapids et le FC Dallas. Il a marqué 16 buts et ajouté 20 passes décisives pendant son parcours.

Un autre gardien d’expérience à Atlanta

Du côté de l’Atlanta United FC, le gardien d’expérience Bobby Shuttleworth s’est entendu avec le club pour un an. Celui-ci détient aussi une option pour une année supplémentaire.

Le vétéran de 13 saisons en MLS sera vraisemblablement l’adjoint de Brad Guzan la saison prochaine. Les deux portiers sont âgés respectivement de 34 et 37 ans.

Shuttleworth a obtenu 23 départs avec le Fire de Chicago l’an dernier, accordant au passage 38 buts, en plus de réaliser quatre jeux blancs. L’ancien du Revolution de la Nouvelle-Angleterre et du Minnesota United FC a disputé 225 rencontres en MLS.