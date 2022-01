PGA: Kevin Na au sommet à Hawaï

L’Américain Kevin Na a amorcé la saison 2022 de la PGA en force, jeudi à Hawaï, lui qui a retranché neuf coups à la normale de 70 à l’Omnium Sony.

L’athlète de 38 ans a entamé sa première sortie sur le parcours du club de golf Waialae avec quatre oiselets et un aigle sur son neuf d’aller. Sur celui du retour, il a été plus modeste, avec trois oiselets.

Son pointage de 61 (-9) lui permettra d’entamer la deuxième ronde avec une priorité d’une seule frappe sur un duo d’Américains composé de Jim Furyk et Russell Henley.

Les Canadiens Corey Conners et Adam Svensson ont aussi bien entamé leur année 2022. Chacun des représentants de l’unifolié a remis une carte de 64 (-6). Les deux hommes partagent ainsi le 9e rang, à égalité avec cinq autres golfeurs.

Les trois autres membres de la feuille d’érable présents à cet événement ont eu plus de difficultés que leurs homologues. Roger Sloan et Taylor Pendrith ont frappé un coup de plus que la normale et partagent ainsi la 119e place. Pour sa part, Michael Gligic a frappé l’objet blanc 72 (+2) fois, ce qui lui confère la 132e position.