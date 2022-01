«Pas d'opportunité» pour le retour des Nordiques

Le ministre des Finances, Éric Girard, a rencontré cordialement le commissaire Gary Bettman et son adjoint Bill Daly pour parler du retour de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Québec, a-t-il confirmé jeudi.

«Nous avons exprimé notre intérêt pour une franchise de la LNH à Québec et démontré que celle-ci serait un atout important pour la ligue, a écrit sur Twitter M. Girard. La LNH a grandement apprécié notre démarche et indiqué ne pas être en position présentement pour répondre positivement à notre intérêt. Nous avons convenu de demeurer en contact et de garder les canaux de communication ouverts.»

Sous-ministre associé au financement, à la gestion de la dette, aux opérations financières et aux relations fédérales-provinciales, Pierre Côté était aussi présent à cette réunion.

Bettman et Daly ont aussi réagi à la rencontre par voie de communiqué, jeudi.

«Nous avons eu une rencontre cordiale avec M. Girard et M. Côté, ce matin, durant laquelle ils ont exprimé une fois de plus la passion du Québec pour le hockey et l’intérêt profond de la Ville de Québec pour un retour dans la LNH. Bien que nous apprécions et sommes flattés de cet intérêt, nous leur avons expliqué qu’il n’y avait présentement pas d’opportunité.»

Les dirigeants de la LNH ont enchaîné qu’ils appréciaient que «les lignes de communication entre les parties aient été rafraîchies» et qu’ils s’étaient entendus pour «rester en contact au cas où les circonstances le demanderaient à l’avenir».