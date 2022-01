«Je suis très excité pour 2022» - Benjamin St-Juste

La saison 2021 de l'équipe de football de Washington n'a pas été de tout repos, mais le futur est prometteur pour l'organisation.

C'est ce que Benjamin St-Juste a dévoilé lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«On a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. C'était un peu la même situation qu'en 2020. On avait 26 joueurs sur la liste de COVID-19 dès qu'on a commencé les matchs de division. Il fallait gagner deux matchs importants pour se rendre en éliminatoires, mais il nous manquait plusieurs joueurs. Ça s'est terminé de façon quand même assez brutale, mais c'est très prometteur pour 2022.»

Sur le plan personnel, le Québécois n'a pas été épargné par les blessures en devant composer avec deux commotions cérébrales lors de la dernière année. Il estime toutefois que le pire est derrière lui et qu'il peut maintenant regarder vers l'avant.

«Ça va être une bonne deuxième année pour moi au niveau du développement. J'ai appris beaucoup en tant que recrue. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec le cahier de jeux. Je suis très excité pour 2022. Les commotions viennent avec le risque de jouer au football. La chance que je peux avoir, moi, c'est que c'était mes deux premières. Je n'avais jamais eu aucune commotion avant. J'ai fait beaucoup de progrès depuis la deuxième. C'était une décision difficile à prendre, mais c'était la décision la plus intelligente. L'équipe m'a donné la chance de prendre mon temps afin de me permettre de revenir en force.»

St-Juste a également avoué qu'il va suivre les éliminatoires avec attention et a même accepté de se prononcer sur les chances de voir les Cowboys de Dallas remporter les grands honneurs.

«Les Cowboys ont souvent eu la meilleure équipe pour se rendre au Super Bowl, mais c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à se rendre. Il arrive toujours quelque chose en éliminatoires et ça ne fonctionne pas. Ils représentent notre division. S'ils peuvent se rendre au Super Bowl, ce serait un grand accomplissement pour leur équipe.»