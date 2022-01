Un congédiement surprenant pour Denis Casavant

Cinq entraîneurs-chefs et trois directeurs généraux ont été remerciés dans les heures qui ont suivi la dernière journée d’activités de la saison régulière de la NFL et dans cette valse de congédiements, celui du pilote des Dolphins de Miami, Brian Flores, a particulièrement surpris Denis Casavant.

La situation semble avoir été causée par une divergence de philosophie, aux yeux de l’animateur du réseau TVA Sports.

«C’est surprenant parce que les Dolphins ont connu une bonne fin de saison, a avancé Casavant dans le plus récent épisode de son balado "Du champ gauche" mis en ligne mercredi. Souvenez-vous: un moment donné, on [avait une fiche de] de 1-7, et on termine la saison avec neuf victoires et huit défaites. Donc on a gagné sept matchs de suite, mais malgré tout, le DG de l’équipe Chris Grier a décidé de congédier son entraîneur.»

Casavant est d’avis que le prochain instructeur héritera d’une bonne équipe. Mais d’ici la nomination de l’heureux élu, des décisions devront être prises, notamment dans le cas du quart-arrière Tua Tagovailoa. Mais la situation des pivots dans la NFL pourrait jouer en la faveur de la recrue.

«Le DG [est-il] dans le camp qui [prétend] que Tagovailoa est le quart d’avenir, ou on veut aller dans une autre direction? [...] Est-ce qu’il a assez démontré cette année pour qu’on commence la saison 2022 avec lui?»

«Quand on fait le tour de la NFL, il va y avoir un manque de quarts-arrière numéro 1, et ce n’est pas un grand repêchage en termes de quarts qui pourraient avoir un impact dès l’année prochaine», a analysé Casavant.

De bonnes prédictions

Casavant est également revenu sur ses prédictions de début de campagne. Il avait bien proposé 10 des 14 équipes qui poursuivront leur saison.

Il a correctement prédit les titres des Bills de Buffalo (Est), des Titans du Tennessee (Sud) et des Chiefs de Kansas City (Ouest) dans l’Association américaine. Il avait également prédit la présence en éliminatoires des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Steelers de Pittsburgh.

Dans la Nationale, il avait bien vu les titres des Packers de Green Bay (Nord), des Buccaneers de Tampa Bay (Sud) et des Rams de Los Angeles (Ouest), tout comme les billets éliminatoires des Cowboys de Dallas et des 49ers de San Francisco.

Fort de ces succès, Casavant y est allé de ses choix pour les premiers matchs éliminatoires. Écoutez l’épisode dans son intégralité pour en apprendre davantage.