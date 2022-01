Remparts: les champions d’honneur

Des 25 dernières années des Remparts, la plus marquante a sans doute été celle de la conquête de la Coupe Memorial, soit 2006. Les partisans n’ont pas oublié les artisans de cette victoire et en ont nommé trois au sein de la première équipe d’étoiles de la mouture moderne des Diables rouges, dévoilée aujourd'hui.

Alexander Radulov (attaquant), Marc-Édouard Vlasic (défenseur) et Cédrick Desjardins (gardien) ont été élus par un scrutin mis en ligne auquel ont répondu 6000 personnes depuis août.

Simon Gagné, Jonathan Marchessault (attaquants) et Mikaël Tam (défenseur) complètent la liste des sélectionnés (voir infographie). Les partisans des Remparts ont sélectionné ces joueurs parmi une liste dressée par un comité formé de l’actuel entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy, des anciens entraîneurs Éric Lavigne et Guy Chouinard ainsi que de l’ex-DG Raymond Bolduc.

La seconde équipe d’étoiles sera dévoilée demain. Les noms d’Éric Chouinard ou d’Angelo Esposito y figureront-ils ?

Alexander Radulov

Crédit photo : Photo d'archives

De 2004 à 2006

127 matchs – 93 buts – 134 aides – 227 points

Quinze années sont passées depuis son départ de Québec, mais les partisans des Remparts n’ont pas oublié le spectaculaire « Radu », dont le surnom a souvent résonné dans le vieux Colisée. Son fait d’armes le plus marquant a évidemment été les 11 points (quatre buts, sept mentions d’aide) qu’il a inscrits en un seul match, le 19 mars 2006. À sa dernière saison avec l’équipe, le Russe a récolté 152 points, dont 61 buts.

Simon Gagné

Crédit photo : Photo courtoisie

De 1997 à 1999

114 matchs – 80 buts – 109 aides – 189 points

L’une des premières vedettes des Remparts avec son coéquipier Éric Chouinard, Simon Gagné avait particulièrement fait sensation à sa dernière saison. À 18 ans, le natif de Sainte-Foy avait réussi 50 buts et ajouté 70 mentions d’aide. Il venait d’être sélectionné par les Flyers de Philadelphie, l’équipe avec laquelle il allait disputer la majeure partie de sa carrière dans la Ligue nationale.

Jonathan Marchessault

Crédit photo : Photo d'archives

De 2007 à 2011

254 matchs – 98 buts – 141 aides – 239 points

Jonathan Marchessault n’a pas présenté des statistiques offensives semblables à celles des autres attaquants de l’équipe d’étoiles durant ses années juniors. Mais les partisans des Remparts ont sans doute été impressionnés par sa transition vers la Ligue nationale, où il est l’une des pierres angulaires des Golden Knights de Las Vegas. Son séjour avec les Diables rouges n’a pas été de tout repos : « Penses-tu que je ne le savais pas que tu sortais tous les mercredis soirs ? » lui avait lancé Patrick Roy à la fin de sa dernière campagne.

Marc-Édouard Vlasic

Crédit photo : Photo d'archives

De 2003 à 2006

177 matchs – 22 buts – 91 aides – 113 points

Marc-Édouard Vlasic s’est vite imposé comme un défenseur stable de la brigade des Remparts, avant d’exploser offensivement à sa dernière saison avec l’équipe (16 buts et 57 aides en 66 matchs). L’arrière montréalais n’a plus rejoué à Québec après la conquête de la Coupe Memorial. Après avoir fait bonne impression au camp d’entraînement des Sharks de San Jose, il a immédiatement fait le saut dans la Ligue nationale.

Mikaël Tam

Crédit photo : Photo d'archives

De 2007 à 2012

318 matchs – 53 buts – 87 aides – 140 points

Défenseur robuste, Tam n’était pas un prolifique pointeur, mais il démontrait du cœur sur la patinoire. Originaire de Québec, l’arrière a été impliqué dans un incident disgracieux en 2010, lorsque Patrice Cormier, des Huskies de Rouyn-Noranda, lui a donné un coup de coude à la tête. Le porte-couleurs des Remparts a été pris de convulsions sur la glace et il a dû passer deux jours à l’hôpital.

Cédrick Desjardins

Crédit photo : Photo d'archives

2005-2006

41 matchs – Fiche de 28-10-0 – moyenne de buts accordés de 2,95 – taux d’efficacité de ,906

Le Néo-Brunswickois n’a gardé les buts des Remparts que le temps d’une saison, mais il reste à ce jour le gardien qui a remporté la coupe Memorial avec l’équipe depuis son retour à Québec. Après son passage dans la Vieille Capitale, Cédrick Desjardins a roulé sa bosse dans la Ligue américaine et dans la ECHL. Il a pris part à cinq matchs avec le Lightning de Tampa Bay.