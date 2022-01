Malkin magistral!

Malgré une absence prolongée en raison d'une opération au genou, Evgeni Malkin n'a pas perdu sa touche!

La super vedette des Penguins a inscrit deux buts et une aide à son retour au jeu, permettant ainsi aux Penguins de s'imposer 4 à 1 devant les Ducks d'Anaheim.

Il fallait remonter au 26 mai 2021 pour voir le russe en action dans la LNH.

Jeff Carter n'a pas à rougir de sa performance non plus. Le vétéran a inscrit ses 10e et 11e buts de la campagne.

Lightning (6) c. Sabres (1)

Canucks (2) c. Panthers (5)

Blackhawks (4) c. Blue Jackets (2)

Avalanche (4) c. Predators (5) - Prolongation

Maple Leafs (4) c. Golden Knights (3) - Tirs de barrage

Red Wings (2) c. Sharks (3) - Prolongation