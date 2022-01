Les Coyotes sans Tourigny face aux Leafs

Les Coyotes de l'Arizona devront se débrouiller sans leur entraîneur-chef, André Tourigny, mercredi soir, alors qu'ils affronteront les Maple Leafs de Toronto.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, dès 22h.

En effet, Tourigny a contracté la COVID-19, lundi, et doit se tenir à l'écart des activités de l'équipes pour les cinq jours suivants. En plus du match contre les Leafs, il ratera les deux duels contre son ancienne équipe, l'Avalanche du Colorado, vendedi et samedi. Il devrait revenir derrière le banc, lundi prochain, contre les Canadiens de Montréal.

Avec 17 points en 33 matchs, les Coyotes sont la pire formation de la Ligue nationale de hockey, n'ayant remporté que sept duels cette saison.

De leur côté, les Leafs, avec 49 points, sont au troisième échelon du classement de la section Atlantique.

Clayton Keller (26 points) et Auston Matthews (37 points) sont les meilleurs pointeurs de chaque formation.

Le défenseur des Coyotes Jakob Chychrun, dont le nom alimente les rumeurs de transaction, ne disputera pas la partie puisqu'il est sous le protocole de la COVID-19.