Eric Girard rencontrera Gary Bettman jeudi

La rencontre prévue entre le ministre des Finances Eric Girard et le commissaire de la LNH pour parler d’un potentiel retour des Nordiques à Québec se déroulera ce jeudi, de manière virtuelle.

L’information a d’abord été rapportée par Le Devoir, qui a confirmé le tout à la fois auprès d’un porte-parole du ministre et d’un autre de la LNH.

Au départ, la rencontre devait avoir lieu à New York, où sont situés les bureaux de la LNH, mais la COVID-19 a contrecarré les plans. Le commissaire adjoint et bras droit de Bettman, Bill Daly, sera aussi présent.

Les Nordiques ont quitté pour le Colorado en mai 1995 et le gouvernement aimerait convaincre les dirigeants du circuit que l’économie de Québec n’est plus ce qu’elle était à l’époque.

En décembre, lors de la rencontre des gouverneurs de la LNH à Palm Beach, en Floride, Bettman avait fait allusion à la rencontre.

«Je ne sais pas quelles sont les attentes [du gouvernement] et c’est pourquoi il y a une rencontre. Ne tentons pas de déduire quoi que ce soit. Après le meeting, je serai heureux de vous dire ce qui est ou n’est pas arrivé», avait-il dit.

Par contre, il s’était bien gardé de promettre quoique ce soit aux fervents du retour des Nordiques.

«Le problème est toujours le même. Avons-nous une équipe qui souhaite déménager? À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. Voudrons-nous procéder à une autre expansion? À l’heure où on se parle, nous n’avons pas ce souhait. Je vais avoir cette rencontre et je suis heureux d’écouter ce que le gouvernement du Québec aura à me dire»