Chris Wideman fait des heureux

Le défenseur des Canadiens de Montréal Chris Wideman était à l’arrêt depuis quelques semaines, mais ça ne l’a pas empêché de se délier les jambes et, par la bande, mettre quelques sourires sur le visage de certains enfants.

Wideman a été placé par l’équipe sous le protocole de la COVID-19 à la fin décembre. Ainsi, il ne pouvait s’entraîner avec ses coéquipiers ou utiliser les installations de l’équipe. Alors le numéro 20 du CH a décidé de chausser les patins à l’extérieur.

«Je n’avais jamais eu la chance de faire ça en grandissant, a souligné Wideman, mercredi, après l’entraînement matinal de l’équipe. De conduire dans la ville et de voir toutes les patinoires et à quel point la Ville les entretient, c’est super. C’est incroyable à quel point les jeunes sont chanceux d’avoir ça.

«Ça faisait 15 jours que je n’avais pas mis les patins et j’étais excité. J’étais arrivé depuis 4-5 minutes et un enfant est venu me voir en me disant que j’étais plutôt bon et en demandant où je jouais. Nous avons bien ri. J’ai travaillé un peu avec les jeunes sur les lancers et les passes.

«La première journée, j’étais là pendant 1h30 par moi-même et avec les enfants du quartier. C’est quelque chose que j’apprécie. D’avoir la chance d’être dans la communauté et d’interagir avec les gens qui sont des vrais partisans, avec les enfants qui regardent les parties à la télévision et qui aiment vraiment le hockey.»

Wideman a également discuté du fait que son nom se retrouve parmi les joueurs qui pourraient aller au prochain match des étoiles.

« Pour être honnête, je ne savais pas que j’avais autant de membres de ma famille qui travaillent à NHL.com, a-t-il rigolé. [...] Je pense que c’est un honneur pour n’importe quel joueur d’avoir l’opportunité de représenter son équipe au match des étoile. Peu importe l’identité du joueur, ce sera une belle expérience. »

