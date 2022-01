Pékin: Hockey Canada dévoile sa formation féminine

Hockey Canada a annoncé virtuellement, mardi, l’identité des 23 joueuses qui formeront la formation féminine de l’unifolié pour les Jeux de Pékin.

Sans surprise, le groupe est mené par la Québécoise Marie-Philip Poulin, reconnue pour son sang-froid dans les grands moments. La capitaine du Canada en sera à une quatrième participation au prestigieux tournoi olympique. Dans l’uniforme canadien, toutes compétitions confondues, la Beauceronne a inscrit 44 buts et fourni 47 mentions d’aide pour 91 points en 69 rencontres.

Mélodie Daoust a aussi été sélectionnée pour représenter le Canada. L’analyste hockey du réseau TVA Sports participera ainsi à ses troisièmes olympiades. La seule autre Québécoise convoquée est la gardienne Ann-Renée Desbiens.

L’équipe canadienne tentera de venger sa défaite crève-cœur aux mains des Américaines aux Jeux de Pyeongchang, en 2018. L’unifolié s’était incliné 3 à 2 en tirs de barrage dans le match pour la médaille d’or.

Avant cet échec, les Canadiennes étaient montées sur la plus haute marche du podium en 2010 et 2014. Parmi les joueuses nommées mardi, seules Poulin et l’attaquante Rebecca Johnston faisaient partie de ces éditions gagnantes.

L’équipe canadienne sera une fois de plus dirigée par Troy Ryan, qui avait mené les siennes à la victoire au Championnat du monde de hockey féminin en 2021. Il sera assisté derrière le banc par Kori Cheverie, Doug Derreaugh et Alison Domenico.

Voici la liste complète des joueuses sélectionnées :

Attaquantes :

Emily Clark

Mélodie Daoust

Sarah Fillier

Brianne Jenner

Rebecca Johnston

Emma Maltais

Sarah Nurse

Marie-Philip Poulin

Jamie Lee Rattray

Jillian Saulnier

Natalie Spooner

Laura Stacey

Blayre Turnbull

Défenseures :

Erin Ambrose

Ashton Bell

Renata Fast

Jocelyne Larocque

Ella Shelton

Claire Thompson

Micah Zandee-Hart

Gardiennes :

Kristin Campbell

Ann-Renée Desbiens

Emerance Maschmeyer