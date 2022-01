Les Red Wings rapatrient Nicklas Lidstrom

Les Red Wings de Detroit ont embauché mardi leur ex-défenseur étoile Nicklas Lidstrom en tant que vice-président des opérations hockey.

Le lauréat de sept trophées Norris, remis au meilleur arrière du circuit, joindra l’équipe dirigée par Steve Yzerman et sera impliqué dans «tous les aspects des opérations hockey», lit-on dans un communiqué publié par l’équipe. Il s'agit d'un premier poste de gestionnaire dans le monde du hockey pour le Suédois.

«J'y pensais depuis un bon moment, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse virtuelle, mardi. Je crois qu'il s'agit d'un bon moment pour que ma famille et moi rejoignions les Wings à nouveau.»

Yzerman a d'ailleurs confirmé que Lidstrom demeurera en Suède et «organisera son horaire comme il le voudra».

Le directeur général des Red Wings a ajouté qu'il a toujours pu compter sur lui, sur la glace comme dans le vestiaire, alors qu'ils étaient coéquipiers.

Une terre fertile en talent

Fidèle à son habitude, le service du recrutement des Red Wings s'est tourné fréquemment vers la Suède au cours des derniers repêchages, notamment avec la sélection des défenseurs Simon Edvinsson et William Wallinder. Lidstrom a assuré qu'il allait suivre de près le développement de ces joueurs, ainsi que des autres espoirs européens de l'équipe.

Choix de troisième tour en 1989 par les Wings, Lidstrom a disputé 20 saisons à Detroit, remportant quatre coupes Stanley. Il est membre du sélect «Triple Gold Club», avec une victoire au Championnat du monde de hockey en 1991 et une médaille d’or aux Jeux de Turin avec sa Suède natale et ses conquêtes de la coupe Stanley. Son numéro 5 a été retiré par les Red Wings lors de la saison 2013-2014.

Intronisé au Temple de la renommée en 2015, Lidstrom a inscrit 264 buts et 1142 points en 1564 rencontres en carrière. Il est devenu en 2011 le plus vieux gagnant du trophée Norris de l'histoire du circuit, à 41 ans. Il a aussi ravi le trophée Conn-Smythe en 2002, devenant seulement le septième défenseur nommé le joueur le plus utile des séries éliminatoires.

Âgé de 51 ans, Lidstrom se joint à une équipe de direction qui réunit plusieurs anciens joueurs des Red Wings, dont Yzerman, Dan Cleary et Niklas Kronwall.