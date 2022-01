Malkin est de retour

L’attaquant vedette Evgeni Malkin jouera son premier match de la saison mardi soir contre les Ducks d’Anaheim, ont annoncé les Penguins de Pittsburgh sur leur compte Twitter.

Malkin a subi une opération au genou droit, le 4 juin, et n’a pas joué depuis. Après une collision durant une partie contre les Bruins de Boston, l’an dernier, le centre russe avait raté les six dernières semaines de la saison régulière, en plus des deux premières rencontres des séries éliminatoires.

Pour la première fois depuis la campagne 2010-2011, Malkin a amassé moins d’un point par match la saison dernière, avec huit buts et 20 mentions d’aides pour 28 points en 33 parties.

En carrière, «Geno» a enfilé l’aiguille à 424 reprises et a récolté 1104 points en 940 matchs dans le circuit Bettman.

Les Penguins ont été durement frappés par les blessures, cette saison, mais présentent tout de même un dossier de 20-9-5. Sidney Crosby, Jake Guentzel et Kristopher Letang ont tous visité l'infirmerie en 2021-2022.