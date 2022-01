Les débuts de Jack Quinn dans la LNH

Le premier choix des Sabres de Buffalo en 2020, Jack Quinn, fera ses débuts dans la Ligue nationale de hockey mardi soir, face au Lightning de Tampa Bay.

Cette rencontre vous sera présentée sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 19h.

C'est vraiment cool, c'est excitant, a-t-il dit aux médias lundi. J'ai vraiment hâte!»

Quinn connaissait jusqu'ici une très bonne campagne dans la Ligue américaine, avec 12 buts et 14 mentions d'aide pour 26 points en 20 rencontres.

«Je crois qu'il est prêt pour ce genre de défi, a pour sa part déclaré l'entraîneur-chef des Sabres, Don Granato. C'est devenu peut-être un peu trop facile pour lui [dans la Ligue américaine] et ses statistiques en sont la preuve.»

Quinn patinera notamment aux côtés d'un joueur qu'il connaît bien : Dylan Cozens.

«Nous sommes de bons amis et nous avons joué ensemble au camp d'entraînement ainsi qu'avec Équipe Canada junior, a-t-il rappelé. Nous avons une chimie, ce qui me rendra la tâche plus facile.»

Ce ne sera toutefois pas de tout repos face au puissant Lightning.

«C'est bon pour lui d'affronter une si bonne équipe, a indiqué Granato. C'est comme ça que tu gagnes de l'expérience et que tu deviens meilleur.»