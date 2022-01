La NFL dans la mire pour Souleymane Karamoko

À ce jour, trois joueurs dans l’histoire du Rouge et Or ont goûté à petites ou grandes doses à la NFL. Le demi défensif Souleymane Karamoko devient le quatrième à voir la porte s’ouvrir, par le biais d’une invitation à prendre part au programme des joueurs internationaux de 2022.

En plus d’Antony Auclair, qui vient de boucler une première saison avec les Texans après quatre saisons avec les Buccaneers, Mathieu Betts avait pris part au camp d’entraînement des Bears en 2019 et Sébastien Séjean avait fait sa place sur l’équipe de réserve des Rams, 11 ans plus tôt.

Dès juillet, Karamoko a été mis au parfum de l’intérêt du International Player Pathway Program à son égard. À la fin novembre, il a su que la porte était toujours ouverte et lundi, l’invitation a été confirmée.

«J’étais excité dès leur premier message en juillet et toute la saison, je leur ai envoyés mes vidéos. J’ai pu discuter avec des entraîneurs du programme et c’est très encourageant. Ils apprécient ma polyvalence», a réagi l’étudiant-athlète originaire de la Côte d’Ivoire et qui détient la nationalité française, en entretien avec le Journal.

Une entrée chez les grands

De 2004 à 2009, la NFL avait mis sur pied une première version du programme, visant à dénicher des athlètes internationaux pour leur donner une opportunité de percer et ainsi accroître le rayonnement global de la ligue.

Le programme sous sa forme actuelle a été lancé en 2017 et quelques noms ont percé, dont le centre-arrière des Patriots Jakob Johnson (Allemagne) et le bloqueur des Eagles Jordan Mailata (Australie).

Repêché en 2018, Mailata a depuis progressé au point de signer une lucrative prolongation de contrat de 64 millions pour quatre ans, en septembre.

«C’est beau de voir ça, mais en même temps, ça ne veut rien dire parce qu’il n’y a aucune garantie de percer dans la NFL avec une invitation au programme. J’ai encore tout à prouver pour montrer que je peux jouer, mais je me sens à ma place», a dit Karamoko.

Long entraînement

Le demi défensif mettra le cap sur l’Arizona le 28 janvier pour 10 semaines de camp à raison de six entraînements par semaine.

Les joueurs qui n’obtiendront pas de contrat auront l’occasion de se faire valoir auprès des quatre équipes d’une division choisie au hasard et qui organiseront des entraînements pour les observer.

Pour celui qui a débuté en France au flag football en 2008 avant de rejoindre les Filons du Cégep de Thetford Mines en 2016 et le Rouge et Or en 2018, c’est beaucoup de chemin parcouru.

«Mon objectif a toujours été de jouer chez les professionnels, mais je pensais plus à la LCF. J’espérais une opportunité comme un mini-camp dans la NFL, mais je ne pouvais pas m’imaginer ce qui arrive aujourd’hui», a conclu Karamoko.

L’automne dernier, le joueur de 25 ans a réussi 28 plaqués et rabattu cinq passes. En trois saisons, il revendique 73,5 plaqués, 10 passes rabattues, une interception et trois sacs du quart.