Prochain DG du CH: Mathieu Darche se démarque

Selon Mise-o-jeu, Mathieu Darche serait le candidat favori pour devenir le prochain directeur général des Canadiens. La cote du membre de l'organisation du Lightning est à 3,00.

Stéphane Quintal suit, pas très loin derrière, à 4,50, alors que Kent Hughes et Patrick Roy sont à égalité en troisième position avec une cote identique de 6,00.

Daniel Brière et Marc Denis sont également au plus fort de la course pour succéder à Marc Bergevin en partageant la même cote de 8,00.

Toujours selon le site de paris sportifs, Roberto Luongo (10,00), Émilie Castonguay (13,00) et Danièle Sauvageau (15,00) représentent des choix plus audacieux, mais qui pourraient rapporter beaucoup d'argent.