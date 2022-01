Le Toronto FC se débarrasse de Dom Dwyer

Quelques jours après avoir officialisé l’arrivée de Lorenzo Insigne, le Toronto FC a encore bougé, lundi.

Les plus grands rivaux du CF Montréal ont transigé l’attaquant Dom Dwyer ainsi que le troisième choix au total lors du prochain SuperDraft de la Major League Soccer (MLS) au FC Dallas en retour d’une somme de 50 000 $ en allocation.

L’organisation texane a ensuite immédiatement annoncé le rachat du contrat de Dwyer.

Le passage du joueur à la double nationalité américaine et anglaise dans la Ville Reine a été loin d’être fructueux. Après avoir paraphé une entente de deux ans au mois de mai dernier, Dwyer n’a marqué aucun but et a obtenu une passe décisive en 14 apparitions dans l’uniforme torontois.

Ancien champion de la Coupe MLS avec le Sporting de Kansas City et de la Gold Cup avec l’équipe nationale américaine, Dwyer a disputé plus de 200 matchs dans le circuit Garber.

Il est d’ailleurs reconnu pour son style hargneux et irritant pour les défenseurs adverses. «Nous pouvons dire qu’il ne recevra jamais la médaille du fair-play [bon esprit de compétition]. Je crois que tout le monde sait ça», avait dit l’ex-défenseur de l’Impact Rod Fanni à TVA Sports, en juillet 2020.

La semaine dernière, le Toronto FC avait annoncé la signature de l’attaquant vedette italien Insigne, qui évoluait avec Naples en Serie A. Selon le site The Athletic, il touchera 15 millions $ par saison au cours des quatre années de son contrat, le plus lucratif de l’histoire de la MLS.