Evander Kane: l’AJLNH dépose un grief

L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) a officiellement pris la défense d’Evander Kane.

Lundi, le réseau Sportsnet a appris que le syndicat avait déposé un grief pour s’opposer à la résiliation de contrat du joueur par les Sharks de San Jose.

Pendant le dernier week-end, l’équipe californienne a soumis le nom de Kane au ballottage dans le but de mettre fin à son contrat et de ne pas lui verser les 23 millions $ qu’il restait à l’entente paraphée en 2018 par le vétéran. Celle-ci était d’une durée de sept ans et d’une valeur totale de 49 millions $.

Pour justifier leur décision, les Sharks ont affirmé dans un communiqué que le patineur de 30 ans avait «enfreint son contrat standard de joueur de la LNH et violé les protocoles COVID-19 de la Ligue américaine».

Selon le site sportif The Athletic, l’entente de Kane aurait été résiliée parce qu’il aurait voyagé à Vancouver malgré le fait qu’il était positif à la COVID-19.

Kane a été suspendu pour 21 matchs par le circuit Bettman, et ce, pour avoir contrevenu au protocole COVID-19 en fournissant une fausse carte de vaccination. Cette sanction lui avait été décernée en novembre dernier.