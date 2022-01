DG du CH: plus que trois candidats?

Le processus d’embauche du futur directeur général des Canadiens de Montréal va bon train.

Selon ce qu’a rapporté lundi soir Renaud Lavoie à l’émission «JiC», il faut s’attendre à d'importants développements dans les prochains jours.

«Selon moi, la liste de candidats passera prochainement à trois. On se tournera ensuite vers la ronde numéro deux. Est-ce que le comité d’embauche initialement formé de Geoff Molson, Jeff Gorton, Bob Gainey et Michael Andlauer restera intact pour cette deuxième vague? Gardera-t-on seulement Molson et Gorton? J’ai bien hâte de voir ce qui se passera dans les prochains jours.»

L’informateur de TVA Sports a aussi dévoilé sa prédiction quant au moment de l’annonce du futur DG.

«Si on ne nomme pas un nouveau directeur général cette semaine, il faut s’attendre à une annonce la semaine prochaine.»

