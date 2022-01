Le CH sur la glace

Les Canadiens ont repris l'entraînement à Brossard, dimanche matin, sautant ainsi sur la patinoire pour la première fois depuis le 1er janvier.

Au total, 21 patineurs étaient de la séance, dont le gardien Jake Allen et les attaquants Mike Hoffman et Josh Anderson, qui étaient manquants depuis un certain temps.

Le CH a également annoncé le rappel de l'attaquant québécois Jean-Sébastien Dea, qui a été assigné à l'escouade de réserve.

Le Tricolore doit normalement reprendre l'action mercredi, contre les Bruins à Boston.

Retour du CH à l'entraînement. Ils sont 21 joueurs sur la glace.



Allen

Montembeault

McNiven



Chiarot

Schueneman

Wideman

Niku

Savard



Armia

Caufield

Lehkonen

Suzuki

Poehling

Hoffman

Dauphin

Dea

Dvorak

Anderson

Vejdemo

Paquette

Drouin — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) January 9, 2022

Selon le réseau Sportsnet, le défenseur Jeff Petry est déjà aux États-Unis et doit normalement retrouver le club à Boston. L'ailier Paul Byron a dû se soumettre au protocole sur la COVID-19 après avoir été exposé au virus et Brendan Gallagher profitait d'une journée de traitements.

