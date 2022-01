Le Canada remporte la Coupe ATP

À l’image de son coéquipier Denis Shapovalov, le Québécois Félix Auger Aliassime a gagné de façon convaincante son match de finale contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut, permettant au Canada de remporter la Coupe ATP.

La rencontre s’est soldée en 2h10 avec une marque finale de 7-6 et 6-3 en faveur du Québécois.

Voyez, en vidéo principale, l'entrevue accordée par le vainqueur à «Salut, Bonjour!», dimanche matin.

La première manche a toutefois été difficile pour Félix, avec ses quatre doubles fautes, et ses neuf possibilités de bris. Mais il a su renverser la vapeur lors du deuxième affrontement, avec un convaincant bris lors de l’avant-dernier jeu.

Le Canada est le troisième pays à remporter la Coupe ATP depuis sa création, après la Serbie en 2020 et la Russie en 2021.

«Shapo» commence en force

Au début de la nuit, Denis Shapovalov a placé le Canada en bonne position en remportant le premier match de la confrontation finale de la coupe ATP, cette fois-ci contre l’Espagnol Pablo Carreño Busta.

Le match s’est conclu en 1 h 40 et avec une marque finale de 6-4 et 6-3 en faveur du Canadien.

L’Espagnol partait avec une longueur d’avance, lui qui avait remporté quatre des six confrontations contre Shapovalov. Toutefois, tout au long de la rencontre, «Shapo» a bien utilisé son jeu de haut vol et sa longue portée pour prendre le contrôle de la partie. Il a pu sauver huit des neuf balles de bris, et ses sept as témoignent de sa domination de la rencontre.