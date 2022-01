«C’est incroyable!» - Zachary Fucale

À 26 ans, le gardien Zachary Fucale vient de faire son entrée dans le livre des records de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Samedi soir, lors d’un affrontement contre le Wild du Minnesota au Xcel Energy Center, le Québécois est devenu le gardien détenant la plus longue séquence sans accorder de but en amorçant sa carrière dans le circuit Bettman.

Fucale a été parfait pendant 138 minutes et sept secondes. Il a réalisé l’exploit en trois parties, lui qui a obtenu deux départs et qui est récemment venu en relève fois à Ilya Samsonov.

«C’est incroyable! Je viens de l’apprendre, a réagi le natif de Laval lors des conférences de presse qui ont suivi le match. C’est quelque chose de vraiment spécial. C’est super et une excellente soirée de boulot. Je suis toutefois en colère contre moi-même d’avoir accordé ce but. Il s’agit d’une nouvelle expérience de laquelle je me devrai d’apprendre.»

L’heureuse séquence de Fucale a pris fin à seulement 35 secondes de la troisième période, alors que Mats Zuccarello a fait mouche pour forcer la tenue du temps supplémentaire.

À ce moment, le Norvégien venant de créer l’égalité 2 à 2. Le premier but du Wild est survenu en deuxième période, mais Fucale n’a rien à se reprocher. En effet, il était au banc au profit d’un sixième patineur, et ce, en raison d’une pénalité à retardement imposée au Wild.

Profondément installé dans le territoire adverse, Carl Hagelin a fait une passe à ses défenseurs, mais la rondelle a finalement fait son chemin jusqu’à l’autre bout de la surface glacée, soit dans le filet des «Caps».

Pour revenir à Fucale, l’ancien espoir du Canadien de Montréal a été spectaculaire en prolongation, mais n’a pas été capable de s’imposer en tirs de barrage et son équipe a baissé pavillon.

L’homme masqué avait obtenu son premier départ en carrière le 11 novembre dernier. Il avait repoussé l’ensemble des 21 lancers des joueurs des Red Wings de Detroit pour signer le blanchissage. La veille du match contre le Wild, Fucale avait effectué sept arrêts en un peu moins de 20 minutes sur la patinoire.