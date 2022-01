Breza de retour avec le CF Montréal!

Le CF Montréal a annoncé dimanche que le gardien québécois Sebastian Breza sera de retour avec le club montréalais pour la saison 2022, en prêt avec option d’achat du club italien Bologna FC 1909.

«Nous sommes heureux de retrouver Sebastian pour la prochaine saison, a mentionné le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard dans un communiqué. À la suite de la dernière saison où nous avons été contents de son évolution, nous avions le désir qu’il poursuive avec nous. Nous n’avions pas exercé son option, mais nous sommes restés en contact avec Bologne sur ce dossier et son retour se concrétise aujourd’hui.»

Prêté au CF Montréal le 6 avril 2021, Breza a disputé huit matchs lors de sa première saison en MLS, cumulant deux jeux blancs, 720 minutes de jeu et une fiche de trois victoires, trois défaites et deux verdicts nuls. Breza a également été titulaire dans la conquête du titre en Championnat canadien, concluant la compétition avec une fiche de 3-0-0, dont deux jeux blancs et une moyenne de but alloués de 0,33. Breza a été nommé Joueur par excellence du tournoi.

Le gardien de 23 ans avait quitté le Club de soccer de Sainte-Julie à l’âge de 16 ans pour joindre le S.S. Monopoli 1966, en Italie.

Prêté au Palermo FC en 2016, il a notamment disputé 54 matchs en troisième division italienne avec le Potenza SC, avant de joindre le Bologna FC 1909, le 29 août 2020. Sur la scène internationale, il a également été sélectionné avec les équipes U20, U21 et U23 du Canada.