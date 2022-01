Les Chiefs temporairement au sommet de l’Américaine

Les Chiefs de Kansas City pourraient bien finir la saison au premier rang de la Ligue américaine et ainsi profiter d’une semaine de congé lors du premier tour éliminatoire. Patrick Mahomes et sa bande sont venus à bout des Broncos de Denver 28 à 24, samedi au Empower Field at Mile High.

Si les hommes de l’entraîneur-chef Andy Reid veulent profiter de ce scénario avantageux, ils devront souhaiter une défaite ou un match nul des Titans du Tennessee, dimanche, eux qui font face aux Texans de Houston.

Pour revenir au duel du jour, les Chiefs ont fait face à un adversaire plus coriace que prévu. Après un placement de 51 verges de leur botteur Harrison Butker au début du quatrième quart, les Chiefs tiraient tout de même de l’arrière par un point.

C’est un touché défensif qui les a finalement propulsés. Les Broncos étaient en bonne position pour ajouter des points au tableau quand le porteur de ballon Melvin Gordon a échappé le ballon. Le joueur des visiteurs Nick Bolton a alors récupéré l’objet ovale et l’a ramené sur une distance de 86 verges pour le majeur. Le quart-arrière Patrick Mahomes a ensuite réussi le converti de deux points.

Mahomes a finalement complété 27 de ses 44 relais pour 270 verges et deux passes de touché, en plus d’ajouter 54 verges sur neuf courses. Son vis-à-vis, Drew Lock, a converti 12 de ses 24 remises pour 162 verges. Il a aussi inscrit deux majeurs au sol, sur quatre portées seulement, franchissant 35 verges au passage.

Le jeu au sol des Broncos a encore une fois été efficace. En plus des exploits de Lock, Gordon a inscrit un majeur et parcouru 110 verges sur 12 portées, tandis que son homologue, Javonte Williams, a amassé 46 verges en effectuant autant de courses.