Jouer au hockey coûte extrêmement cher

Le prix de l’équipement de hockey n’échappe pas à l’inflation. Dans les cinq dernières années, la hausse est d’environ 5 %, mais elle donne des maux de tête à plusieurs parents, qui déboursent parfois jusqu’à 1000 $ pour la saison de leur jeune hockeyeur avant même qu’il ait sauté sur la glace.

Selon des calculs effectués par Le Journal à partir des sites de quatre détaillants établis au Québec, il en coûtera au minimum 348 $ (avant taxes) pour équiper en neuf votre jeune hockeyeur. Ce prix grimpera à 880 $ si votre enfant est un gardien de but (voir plus bas).

En ajoutant le coût de l’inscription, variable d’une région à une autre, et des tournois, la facture pour la pratique de notre sport national devient vite salée.

«Quand j’ai acheté une culotte de hockey à mon gars il y a trois ans, elle était autour de 100 $. Et cette année, elle était 180 $. C’était le même niveau de qualité, je ne suis pas allée dans le plus cher», cite en exemple Fanny Chalifoux, maman de deux jeunes joueurs.

Depuis le début de la pandémie, l’augmentation est notamment attribuable « aux difficultés d’approvisionnement et au coût des conteneurs, qui a littéralement explosé pour toutes les industries », explique Éric Dupont, gestionnaire opérations, marketing et achats pour Le Trio Hockey.

Pour ces mêmes raisons, les prix continueront à augmenter cette année.

Tous les produits touchés

M. Dupont pointe aussi les évolutions technologiques, qui ont fait bondir les prix de certains articles dans les dernières années, comme les patins et les bâtons, mais aussi « leur qualité et leur performance».

«Si tu compares un bâton d’il y a cinq ou six ans à un qui est vendu aujourd’hui, tu as l’impression que ce n’est pas la même chose, tellement il est plus performant», dit-il.

La hausse touche autant les produits d’entrée de gamme que ceux de haute performance. Ainsi, le prix de certains patins a augmenté d’une dizaine de dollars. Pour d’autres pour adultes, qui en coûtaient 1000 $, il y a trois ans, le prix a bondi de 200 $.

Pas pour tous

L’équipement d’entrée de gamme ne convient pas à tous les joueurs, prévient M. Dupont. Tout dépend de leur calibre de jeu et de la fréquence à laquelle ils jouent, deux aspects qui pourraient avoir un impact sur la durabilité du produit, notamment en ce qui a trait aux patins.

«Si un jeune est sur la patinoire cinq jours par semaine, une paire de patins à 79,99 $ n’est pas nécessairement ce que ça lui prend, soulève-t-il. Il va l’user plus rapidement.»

Selon les recherches du Journal, le prix des patins pour les jeunes hockeyeurs fluctue entre 53,99 $ et 1099,99 $.

Une réalité qu’ont constatée certains parents. « Mon fils est proche de monter dans le double lettre. Quand il est arrivé avec l’équipe cette année, on s’est fait dire qu’il ne pouvait pas prendre certains types de patins, parce que ce n’est pas assez solide », affirme Marie-Claude Mercier, maman de deux hockeyeurs.

Le prix des inscriptions aussi

Devant la hausse de prix, des parents ont développé des astuces afin d’économiser. D’autres ont choisi de se serrer la ceinture et de délaisser certaines activités.

«On va moins souvent au restaurant, illustre Annie Dumas Beshara, maman d’une gardienne de but de 8 ans. Parfois, quand je vois un beau chandail de laine, je passe mon tour, j’attends. L’accent est vraiment mis sur Maéva.»

Car, en plus du coût de l’équipement, certains, comme Julie Doré, ont constaté une hausse du prix des inscriptions.

Mme Doré et son conjoint ont quatre enfants qui jouent au hockey à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

«J’ai payé 390 $ pour chaque enfant au début de la saison, donc plus de 1500 $ au total, note-t-elle. Quand mon plus vieux a commencé, ça me coûtait environ 200 $ pour lui.»

Mais malgré les milliers de dollars qu’ils dépensent chaque année afin que leurs enfants pratiquent le hockey, malgré les sacrifices et le temps passé à l’aréna, il est hors de question pour les parents interrogés par Le Journal que leurs jeunes cessent la pratique de leur sport préféré.

«Pour mon plus vieux, qui a des problèmes de comportement, c’est une thérapie, affirme Mme Mercier. C’est la meilleure décision que l’on a prise, alors on fait maintenant des choix en fonction de sa passion.»

- En collaboration avec Charles Mathieu, Bureau d’enquête

350 $ pour l’équipement de base

Selon des calculs effectués par Le Journal à partir des sites de quatre détaillants spécialisés dans l’équipement sportif établis au Québec, il vous en coûtera au minimum 348 $ (avant taxes) pour équiper votre jeune hockeyeur de matériel neuf. Mais ce prix augmentera considérablement si votre petit athlète jette son dévolu sur la position de gardien de but.

Méthodologie : Le Journal est allé chercher les prix de près de 1800 produits sur le site du Trio Hockey (Sports Rousseau, Hockey Experts et L’Entrepôt du hockey) et d’environ 2000 produits du site de La Source du Sport. Les prix peuvent varier en fonction du magasin et selon les produits offerts. Pour le Trio Hockey, les prix réguliers ont été priorisés et les rabais appliqués actuellement sur le site n’ont pas été comptabilisés. À titre indicatif, des rabais s’appliquent sur près de 550 produits. Les catégories « youth » et « enfants » ont été ajoutées dans la catégorie « junior ». Les équipements qui n’avaient pas été catégorisés n’ont pas été comptabilisés dans les calculs.