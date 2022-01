Anthony Duclair veut du changement

Anthony Duclair veut tout mettre en oeuvre pour éliminer le racisme dans le monde du hockey.

L'attaquant des Panthers, qui est Impliqué dans l'Alliance pour la diversité au hockey, s'est confié à Renaud Lavoie lors d'une généreuse entrevue présentée samedi.

«Honnêtement, ça m'affecte très personnellement. Être Noir et jouer au hockey, c'était très difficile quand j'étais plus jeune. Il y a tellement de jeunes qui passent des temps très difficiles et j'ai vécu ça. Je veux vraiment voir un changement dans la mentalité du monde du hockey. On n'en parle pas trop en détails parce que c'est très difficile d'en parler, mais je veux lancer un message et partir une conversation. Il faut aider les jeunes pour la prochaine génération. Ça me brise le coeur quand j'entends des histoires comme ça.»

