Un autre revenant avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont rapatrié un autre ancien pour pourvoir le poste vacant de coordonnateur des unités spéciales.

Vendredi, le club de la Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé l’embauche de Jeff Reinebold, qui a été le coordonnateur défensif des «Moineaux» lors de la campagne 2012. Il s’agit du troisième ancien à effectuer récemment un retour dans le giron de l’équipe de la Belle Province, après Anthony Calvillo (entraîneur des quarts-arrière) et Jean-Marc Edmé (directeur du personnel des joueurs professionnels).

Reinebold s’occupait des unités spéciales chez les Tiger-Cats de Hamilton la saison dernière. Il compte près de 40 ans d’expérience dans le football, dont 16 saisons dans le circuit canadien.

En plus du temps qu’il a passé avec les «Als» et les «Cats», l’homme de 63 ans a été à la solde des formations de la Colombie-Britannique, d’Edmonton et de Winnipeg au courant de sa longue carrière d’entraîneur.

«Jeff vient ajouter beaucoup d'expérience à notre personnel», a indiqué l'entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones, dans un communiqué de son organisation.

«Il connaît très bien le circuit de la LCF et nous sommes certains que notre équipe va pouvoir bénéficier de son bagage de connaissance. Il revient à Montréal et il sera en territoire connu».

L’embauche de Reinebold s’inscrit également dans le désir qu’avait le directeur général Danny Maciocia de mettre la main sur un coordonnateur des unités spéciales expérimenté.

«Je cherche quelqu’un qui a de l’expérience avec le football à trois essais, qui partage la même philosophie que nous et qui sera en mesure de maximiser le potentiel de nos joueurs qui évoluent sur les unités spéciales», avait-il déclaré à l’Agence QMI à la mi-décembre, lors de l’annonce du congédiement de Mickey Donovan.

Ce dernier était le coordonnateur des unités spéciales chez les Alouettes en 2021. Cette facette névralgique du football canadien avait constitué une partie de l’explication de la défaite de 23 à 12 aux mains des Tiger-Cats demi-finale de la section Est.