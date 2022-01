Raheem Edwards s’engage avec le Galaxy

L’ancien du CF Montréal Raheem Edwards a signé un contrat de trois ans avec le Galaxy de Los Angeles, vendredi.

Le milieu de terrain canadien ne se déplacera pas bien loin, lui qui évoluait la saison dernière avec le Los Angeles FC. Il s’est ainsi engagé avec le Galaxy jusqu’en 2024, et le club détient également une option pour une année supplémentaire.

Edwards n’aura effectué qu’un bref passage dans la métropole québécoise, en 2018. Le LAFC l’avait sélectionné au repêchage d’expansion en provenance du Toronto FC. Échangé par la suite à Montréal avec Jukka Raitala en retour du défenseur Laurent Ciman, il avait marqué deux buts en 14 matchs, dont neuf départs.

«Raheem est un joueur polyvalent et dynamique qui est prêt pour un nouveau défi dans sa carrière. Nous sommes excités d’amener un joueur avec les qualités et l’expérience en MLS au Galaxy et je m’attends à ce qu’il contribue beaucoup pour notre club», a expliqué par voie de communiqué l’entraîneur Greg Vanney, qui a côtoyé Edwards à Toronto.

En six saisons, celui qui a aussi porté les couleurs du Chicago Fire et de Minnesota United a marqué cinq buts et délivré 13 passes décisives en 92 rencontres en Major League Soccer.