Mathieu Darche dans la mire des Ducks?

Le Canadien de Montréal ne serait pas la seule équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) à s’intéresser à Mathieu Darche pour combler leur poste vacant de directeur général.

Vendredi, dans le cadre de la plus récente édition de leur baladodiffusion, les journalistes du réseau Sportsnet Jeff Marek et Elliotte Friedman ont affirmé que le Québécois était sur la liste des individus que voulaient rencontrer les Ducks d’Anaheim.

La formation californienne n’aurait toutefois pas encore eu la permission de la part du Lightning de Tampa Bay pour discuter avec l’homme de 45 ans, contrairement à la Sainte-Flanelle. Darche œuvre depuis trois saisons comme directeur des opérations hockey chez les «Bolts».

En milieu de semaine, le site sportif "The Athletic" a révélé que le Tricolore avait notamment l’intention de tenir des entretiens avec Darche, Roberto Luongo et Daniel Brière pour le poste qu’occupait Marc Bergevin avant de se faire montrer la porte de sortie en novembre.

En ce qui concerne les Ducks, ils se sont aussi retrouvés sans directeur général lors du 11e mois de la dernière année. Bob Murray leur a remis sa démission et le club a indiqué qu’il allait suivre un programme de lutte contre l’abus d’alcool. Mardi, l’organisation d’Anaheim a annoncé avoir formé un comité pour l’embauche d’un nouveau DG, où l’on retrouve les anciens joueurs vedettes Paul Kariya et Scott Niedermayer.

Pour revenir à Darche, il compte une expérience 250 parties dans la LNH comme joueur. L’ancien attaquant a porté les couleurs des Blue Jackets de Colombus, des Predators de Nashville, des Sharks de San Jose, du Lightning et du Canadien. C’est avec le CH qu’il a obtenu le plus de succès, lui qui a amassé 22 buts et 26 mentions d’aide pour 48 points en 149 rencontres.