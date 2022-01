L'arbitre Elizabeth Mantha aux Jeux de Pékin

L’arbitre québécoise Elizabeth Mantha vivra sa première expérience olympique, elle qui œuvrera pendant les Jeux de Pékin du 4 au 20 février prochain.

C’est ce qu’a annoncé Hockey Québec vendredi.

• À lire aussi: L'espoir intrigant du CH

La native de Longueuil enchaine les premières dernièrement. En 2021, elle a été embauchée par la Ligue américaine de hockey (LAH) et a arbitré quelques parties dans le deuxième meilleur circuit en Amérique du Nord. Cette semaine, Mantha est également devenue la première femme de l’histoire à obtenir un emploi d’officiel dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Elle entrera en poste dès la reprise des activités dans le circuit Courteau.

«Avec cette nomination d’Elizabeth et ses promotions récentes au sein de la LAH et de la LHJMQ, elle fracasse littéralement le plafond de verre et fait la démonstration qu'avec de l'ardeur au travail, du dévouement, de la détermination, de la persévérance et de l'ambition, tout est possible», a déclaré l’arbitre en chef provincial de Hockey Québec, Peter Maraitis, dans un communiqué de son organisation.

Mantha ne sera pas la seule représentante de la Belle Province à arbitrer en Chine, puisqu’Olivier Gouin a aussi été sélectionné pour travailler aux Jeux de Pékin.

Il s’agira d’une deuxième expérience olympique pour le Lavallois, lui qui était à Pyeongchang en 2018.