Choix de sixième ronde des Sénateurs d’Ottawa au repêchage de 2020, Philippe Daoust effectuera un retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans le but de remporter la Coupe Memorial avec les Sea Dogs de Saint John.

Après avoir disputé 15 matchs dans la Ligue américaine avec les Senators de Belleville cette saison, l’attaquant ontarien de 20 ans a été échangé des Wildcats de Moncton aux Sea Dogs à la date limite des transactions.

«Je suis très excité de me joindre aux Sea Dogs pour cette aventure vers la Coupe Memorial, a réagi Daoust, dans une déclaration publiée sur le compte Twitter de la formation néo-brunswickoise, vendredi. C’est la chance d’une vie et je suis très reconnaissant envers monsieur [Trevor] Georgie et les clubs de Moncton et Belleville de me permettre d’en faire partie.»

Georgie, président et directeur général des Sea Dogs, tente le grand coup alors que son équipe est assurée de prendre part à la Coupe Memorial, comme club hôte, advenant la présentation du tournoi en juin.

«Je me sens prêt à appliquer tout ce que j’ai appris avec l’organisation des Senators dans cette première partie de la saison. Je veux faire ma part pour aider l’équipe à gagner ces Coupes», a ajouté Daoust, faisant allusion à la Coupe du Président, remise aux champions de la LHJMQ, puis à la Coupe Memorial, qui couronne le meilleur club junior au Canada.

À ses débuts professionnels, l’Ontarien avait réussi à amasser cinq mentions d’aide avec le club de Belleville. La saison dernière, avec les Wildcats, Daoust avait obtenu 28 points en 21 matchs.