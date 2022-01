L’inquiétude est palpable chez le Wild du Minnesota, alors que l’attaquant Kirill Kaprizov n’a pas été en mesure de finir le match de jeudi soir face aux Bruins de Boston.

La vedette russe a vu son affrontement prendre fin en deuxième période, et ce, après avoir été frappé par Trent Frederic. Le meilleur pointeur du Wild a quitté la patinoire par ses propres moyens, mais il a été aidé pour se rendre jusqu’au vestiaire des siens.

On ne connait toujours pas la nature exacte de la blessure de Kaprizov, lui qui se serait fait mal au haut du corps. L’entraîneur-chef Dean Evason n’était toutefois pas très optimiste lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire de 3 à 2 des siens.

«C’est un joueur coriace et teigneux. Il n’est pas revenu au jeu. Je dirai donc que ça ne regarde pas bien», a exprimé le pilote du Wild.

Un geste salaud?

Evason a aussi fait une sortie en règle contre le représentant des Bruins qui a envoyé son prolifique attaquant à l’infirmerie.

«Nous sommes vraiment frustrés par la façon dont Kirill s'est blessé. C'était une mise en échec pour blesser, et on ne veut pas voir ça dans la Ligue, n'est-ce pas? La rondelle était juste là. Il voulait blesser notre meilleur joueur, et il n'y a aucun doute que c'était son intention... Ce n'est pas un jeu de hockey. La rondelle était juste là, tout ce qu'il avait à faire, c'est de s'en emparer et de partir. Le joueur est dans une position vulnérable et tu le frappes par-derrière. C'est quelque chose qu'on a vu se produire souvent et il y a des gens pour régler cette situation. J'espère que ce sera fait.»

Lorsqu’il a encaissé la mise en échec de Frederic, Kaprizov était en déséquilibre des suites d’une bataille pour la possession de la rondelle avec le défenseur Matt Grzelcyk. Le joueur des Bruins a reçu une pénalité mineure pour avoir donné de la bande. Il a aussi été contraint de répondre de son geste et de se battre avec Dmitry Kulikov.

«J'espère que [Kaprizov] va être correct, a affirmé Frederic après le match. Je n'avais aucunement l'intention de le blesser. Je voulais faire un jeu de hockey et finir ma mise en échec. Je n'ai pas revu la séquence. Je pense qu'il a chuté alors que j'arrivais sur lui, et ça aurait été difficile d'éviter le contact.»

Kaprizov connait une excellente deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey. En 32 matchs jusqu’à maintenant en 2021-2022, il a touché la cible 14 fois et fourni 26 mentions d’aide pour 40 points.