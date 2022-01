Patrick Roy cherchait des champions

Patrick Roy voulait ajouter à sa formation des joueurs qui savent ce que ça prend pour remporter les grands honneurs dans la LHJMQ, et c’est ce qu’il a fait en allant chercher Conor Frenette et Olivier Coulombe chez les Tigres de Victoriaville.

Grâce à l’ajout de ces deux attaquants, obtenus en début de semaine en retour de choix au repêchage, les Remparts ont maintenant dans leurs rangs quatre joueurs qui ont soulevé la coupe du Président l’an dernier.

Les deux autres sont le gardien Fabio Iacobo et l’attaquant Zachary Gravel, acquis durant les derniers mois.

«On essayait d’aller chercher des gars qui ont gagné dans le passé, a pointé le directeur général et entraîneur-chef des Diables rouges, aujourd'hui. Ils vont apporter leur bagage dans notre groupe qui, malheureusement, n’a pas vécu beaucoup de séries éliminatoires.»

«C’était important d’ajouter cette expérience-là, a poursuivi Roy. On a une chimie qui s’est installée, qu’on aime beaucoup. On ne voulait pas trop jouer avec cette chimie, mais plutôt emmener des éléments qui cadreraient bien dans le portrait et la philosophie de l’équipe.»

Roy dit aimer le leadership de Frenette, mais aussi, son aspect robuste. «J’aime beaucoup le talent brut, sauf que ça prend aussi un bon mélange, et je crois qu’on l’a.»

Les Sea Dogs très actifs

Patrick Roy n’est pas étonné que les Sea Dogs de Saint-Jean, équipe hôtesse de la prochaine Coupe Memorial, aient été très actifs durant la période des transactions, et notamment aujourd'hui, à la date limite.

Dans les dernières heures avant la trêve des échanges, les Sea Dogs ont mis la main sur Nicolas Hurtubise, le gardien qui a remporté la coupe du Président avec les Tigres la saison passée.

Ils ont aussi obtenu l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Raivis Kristians Ansons, un espoir des Penguins de Pittsburgh, et Philippe Daoust, un joueur d’avant repêché chez les Sénateurs d’Ottawa, dans une mégatransaction avec les Wildcats de Moncton.

«Ce sont eux qui reçoivent la Coupe Memorial, alors ils avaient beaucoup de travail à faire, a soulevé le pilote des Remparts. Ils ont mis la main sur un mélange de plusieurs types de joueurs. Maintenant, ce sera de voir s’ils seront en mesure de tous les regrouper.»

«Je trouvais que nous étions l’équipe avec la plus belle profondeur et maintenant, nous avons de la compagnie à ce chapitre, a-t-il ajouté. Ce sera à nous de continuer à progresser comme nous l’avons fait dans les trois ou quatre derniers matchs.»