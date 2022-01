CH : une triste première depuis 1998-1999?

Si la tendance se maintient, le Canadien de Montréal pourrait très bien conclure la saison sans un seul marqueur de 20 buts.

Nick Suzuki et Josh Anderson mènent présentement l’équipe avec sept réalisations chacun, un filet de plus que le Québécois Jonathan Drouin.

Parmi tous les clubs de la Ligue nationale de hockey, les Devils du New Jersey représentent la seule autre formation dont le meilleur franc-tireur n’a pas encore atteint la dizaine cette saison. Or, avant le match de jeudi soir contre les Blue Jackets de Columbus, les Devils avaient quatre joueurs avec chacun neuf buts (Jesper Bratt, Dawson Mercer, Andreas Johnson et Pavel Zacha).

Même les Coyotes de l’Arizona, qui occupent le 32e et dernier rang de la LNH pour la moyenne de buts marqués par rencontre -tout juste derrière le Canadien-, ont actuellement un marqueur de 10 buts, soit Clayton Keller.

Avec une simple règle de trois, Suzuki et Anderson pourraient, selon le rythme actuel, terminer cette saison déjà parsemée d’embûches en raison de la COVID-19 avec chacun 17 buts.

Une première depuis 1998-1999

En excluant la saison écourtée de 2012-2013, en raison d’un lock-out, il faut remonter jusqu’à la campagne 1998-1999 pour répertorier la dernière fois où le CH avait conclu sans un marqueur de 20 buts dans ses rangs. Cette saison-là, Martin Rucinsky avait mené l’équipe avec 17 filets en 73 parties, un de plus que Brian Savage (16), qui avait pour sa part été limité à 54 rencontres.

Dans les derniers mois de cette campagne à oublier, le capitaine Vincent Damphousse avait par ailleurs été échangé aux Sharks de San Jose. Damphousse avait finalement totalisé 19 buts pendant la saison, soit 12 en 65 matchs avec le CH et sept en seulement 12 rencontres chez les Sharks.

Toffoli et Gallagher en panne

Depuis cette saison difficile, où le Canadien avait conservé un dossier de 32-39-11, le club montréalais a toujours eu minimalement un marqueur de 20 buts, sauf évidemment en 2004-2005 (campagne annulée) et en 2012-2013 (saison écourtée à 48 matchs).

Même la saison dernière, qui ne comptait que 56 parties, le Tricolore avait compté sur un marqueur de 20 buts ou plus alors que l’attaquant Tyler Toffoli avait touché la cible 28 fois. Or, Toffoli a été limité à cinq buts jusqu’ici cette saison après avoir participé à 26 rencontres. Lors des trois campagnes précédentes, Brendan Gallagher a dépassé la vingtaine à chaque occasion, obtenant même des saisons de 31 et 33 filets au passage. Sa production en 2021-2022 : quatre petits buts en 25 parties jouées.

- Depuis le début du siècle, la meilleure saison du Canadien pour le nombre de buteurs de 20 buts ou plus a été celle de 2006-2007. Cinq joueurs différents avaient alors réussi l’exploit : Michael Ryder (30), Sheldon Souray (26), Chris Higgins (22), Saku Koivu (22) et Tomas Plekanec (20).

Le meilleur buteur du Canadien au fil des années

2020-2021 : Tyler Toffoli – 28

2019-2020 : Brendan Gallagher / Tomas Tatar – 22*

2018-2019 : Brendan Gallagher – 33

2017-2018 : Brendan Gallagher – 31

2016-2017 : Max Pacioretty – 35

*à égalité