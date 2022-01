Le feu brûle dans le vestiaire des Oilers

Rien ne va plus dans le camp des Oilers d’Edmonton, qui ont maintenu un piètre dossier de 2-9-2 à leurs 13 derniers matchs, et voilà que certains membres de l’équipe ont commencé à se pointer du doigt.

Au lendemain d’une défaite de 4 à 1 contre les Rangers de New York, lundi, l’entraîneur-chef Dave Tippett n’a pas mâché ses mots à l’endroit du jeu de son gardien Mikko Koskinen.

Ce dernier a écopé d’une punition pour avoir retardé le match dès la 15e seconde de jeu, avant de commettre une grave bévue derrière son filet, cinq minutes plus tard, qui a permis à Alexis Lafrenière d’ouvrir la marque en poussant la rondelle dans un filet désert.

«Nous avons parlé du fait que nous devions connaître de meilleurs débuts de matchs. Et là on commence avec une pénalité après 15 secondes, a relaté Tippett, mardi. Nous avons réussi à l’écouler et ensuite on joue très bien pendant deux minutes et demie dans la zone offensive, pour que finalement les Rangers rejettent la rondelle dans le fond de notre territoire pour apporter des changements et ça finisse dans le fond de notre filet. C’est ce qui est frustrant.»

Puis, en retard par un but en troisième période, Koskinen s’est bien positionné pour bloquer un lancer d’Adam Fox, dévié par Chris Kreider, mais après avoir heurté le portier des Oilers, la rondelle a lentement glissé derrière ce dernier.

«Le troisième but a été difficile aussi selon moi, a ajouté l’instructeur. Tu tires de l’arrière 2 à 1, mais tu sens que ton équipe a une chance, peut-être qu’en obtenant un avantage numérique on aurait été en mesure d’inscrire le but égalisateur, mais on accorde un troisième but parce que la rondelle passe au travers de toi, c’est frustrant.»

Un peu d’amertume

Koskinen connaît un passage à vide, tout comme son équipe. Sa dernière victoire remonte au 1er décembre, alors que la formation albertaine avait défait les Penguins de Pittsburgh 5 à 2.

Depuis ce temps, le Finlandais a subi six défaites. Durant cette séquence, il n’a jamais accordé moins de trois buts dans un match et a seulement maintenu un taux d’efficacité supérieur à ,900 une seule fois. Toutefois, l’homme masqué a pointé du doigt son attaque, qui n’a fait scintiller la lumière rouge qu’à sept reprises durant ces six duels.

«Il faut dire aussi que sur les six matchs que j'ai perdus, l'équipe a marqué sept buts. Je ne peux pas marquer de buts, a mentionné Koskinen, au média finlandais Yle. Ce n'est pas toujours la responsabilité du gardien de gagner ou de perdre. Toute l'équipe doit mieux jouer à l'avenir.»

«Il n'y a eu aucune critique depuis le début de la saison, mais maintenant ça vient de partout, après avoir perdu six matchs de suite. Tout le monde ici devient nerveux parce que ce que nous faisons est surveillé si intensément», a-t-il ajouté.

• Tippett a annoncé mercredi matin que Mike Smith est celui qui obtiendra le départ devant la cage des siens contre les Maple Leafs de Toronto, mercredi soir.