Joueur le plus utile de la NFL: la guerre entre Rodgers et un journaliste

Le journaliste de «The Score» Hub Arkush a soulevé l’ire d’Aaron Rodgers en mentionnant qu’il ne voterait pas pour le quart-arrière des Packers de Green Bay dans son scrutin pour nommer le joueur le plus utile de la NFL.

C’est plutôt la raison pour laquelle le membre des médias ne voterait pas pour le pivot, que le vote lui-même, qui a mis Rodgers dans tous ses états, soit son statut vaccinal.

«Je ne crois pas que tu puisses être le plus gros abruti de la ligue et punir ton équipe, ainsi que ton organisation et tes partisans de la façon qu’il l’a fait et tout de même être le joueur le plus utile, a déclaré Arkush lors de son passage au podcast "Parkins & Spiegel", mardi. Est-ce qu’il a été le joueur le plus utile sur le terrain? Vous pourriez utiliser cet argument. Mais je ne crois pas qu’il ait été plus utile que Jonathan Taylor, Cooper Kupp ou Tom Brady.

«Nous nous faisons dire de choisir le joueur le plus utile à son équipe. Je ne crois pas que ça dit où que ce soit "seulement sur le terrain", quoique je crois qu’il ait nui à son équipe sur le terrain à la suite de ses agissements en dehors de celui-ci. Les Packers vont obtenir la première position d’une manière ou d’une autre, mais que dirait-on si la différence avait été le fameux match contre les Chiefs [de Kansas City], lorsqu’il a menti à propos de son statut vaccinal et qu’ils se sont fait battre?»

Rodgers, qui est réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche, particulièrement dans les dernières années, n’a pas mis trop de temps avant de répondre aux propos de Arkush.

«C’est un minable. C’est le plus gros minable, a indiqué Rodgers, mercredi, en conférence de presse. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Personne ne savait qui il était avant ces propos [mercredi].

«À mon avis, la NFL devrait le bannir des prochains votes. Son problème n’est pas que je suis une mauvaise personne ou le plus gros abruti de la ligue. Son problème, c’est que je ne sois pas vacciné.»

Pour la petite histoire, Rodgers avait mentionné durant le camp d’entraînement des siens, qu’il était «immunisé», sans dire s’il était vacciné ou non. Toutefois, après avoir dû se soumettre au protocole contre la COVID-19 de la NFL, lui faisant rater un match, Rodgers avait admis ne pas avoir reçu ses doses. Il avait plutôt subi des traitements homéopathiques recommandés par son médecin personnel pour augmenter ses niveaux d'anticorps.

Arkush a présenté des excuses boiteuses plus tard mercredi, non pas à Rodgers, mais plutôt aux 49 autres représentants qui votent pour décerner ce prestigieux trophée.

«Ce que je trouve le plus épouvantable c’est que la plupart des 49 autres votants sont des connaissances et plusieurs d’entre eux sont même des amis, et je les ai mis dans une position malheureuse où ils vont se faire poser plein de questions à ce sujet. Et ce n’est simplement pas correct et je me sens mal pour ça. J’aurais souhaité que ça ne se produise jamais. La seule chose que je peux faire maintenant c’est de respecter ce que je n’ai pas réussi à faire, soit de ne simplement pas en parler avant que les honneurs soient remis.»

Rodgers est en quête d’un quatrième titre du joueur le plus utile en carrière, lui qui s’est vu décerner cet honneur en 2011, en 2014 et plus récemment, en 2020.