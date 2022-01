FIFA: Labbé parmi les trois meilleures gardiennes

La FIFA a reconnu le travail accompli dans la dernière année par la Canadienne Stephanie Labbé, puisqu’elle a été retenue dans un groupe élite de trois gardiennes de but susceptibles de remporter le prix de la meilleure joueuse de soccer à sa position en 2021.

C’est surtout aux Jeux olympiques que la représentante de l’unifolié a fait tourner bien des têtes. Placées dans un groupe difficile, les Canadiennes sont demeurées invaincues tout au long du tournoi pour mettre la main sur l’or.

Durant cette séquence, Labbé a été en mesure de blanchir, tour à tour, deux puissances offensives, soit les Brésiliennes et les Américaines, respectivement en quart de finale et en demi-finale. Lors du match ultime, la gardienne s’est dressé tel un mur devant la cage des siennes durant la séance de tirs au but, cédant seulement deux fois sur six tirs.

Labbé a aussi très bien fait ailleurs que pour son pays natal. En Suède, où elle portait les couleurs de Rosengard, elle a signé un impressionnant total de huit blanchissages en 10 duels. Elle n’a pas subi la défaite une seule fois durant ce temps, signant neuf gains et un match nul. Même après son transfert à l’équipe féminine du Paris Saint-Germain, Labbé a poursuivi sur sa lancée, signant trois victoires par blanchissage en autant de matchs.

Labbé connaîtra son sort le 17 janvier, lors d’une cérémonie virtuelle tenue par la FIFA. Elle fera face à l’Allemande Ann-Katrin Berger et la Chilienne Christiane Endler pour l’obtention de ce prestigieux prix.