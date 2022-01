Dix femmes qui ont fait leur place dans la LNH

Chantal Machabée est la dernière d’un contingent de plus de 40 femmes qui ont gravi les échelons jusqu’à un poste dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ou dans l’une de ses équipes. Voici un palmarès de quelques-unes d’entre elles qui se démarquent dans leur parcours.

Kim Davis – LNH – Vice-présidente exécutive à l’impact social, aux initiatives de croissance et aux affaires législatives

- Embauchée le 4 décembre 2017

Le rôle de Davis est de s’assurer que la LNH et le hockey en général, des rangs mineurs aux professionnels, soit plus inclusif et soit accessible pour tous.

Heidi Browning – LNH – Vice-présidente exécutive et chef du marketing

- Embauchée le 10 octobre 2016

La mission donnée à Browning est de constamment trouver de nouvelles façons de rejoindre les partisans, que ce soit avec l’offre de visionnement ou la façon d’interagir avec ceux-ci.

Kim Pegula – Sabres de Buffalo – copropriétaire et présidente

- Copropriétaire depuis 2011

Avec Pegula Sports and Entertainment, Kim Pegula et son mari Terry possèdent de nombreuses équipes, dont les Sabres et les Bills. Pegula est devenue la première femme à devenir président d’une équipe, autant dans la LNH que la NFL, le 1er mai 2018.

Kendall Coyne Schofield – Blackhawks de Chicago – Entraîneuse au développement des joueurs

- Embauchée le 23 novembre 2020

L’attaquante vedette de la formation américaine est devenue la première femme à prendre part à un week-end des étoiles de la LNH en 2019. En parallèle de sa carrière sur la glace, elle travaille avec les espoirs des Blackhawks.

Alexandra Mandrycky – Kraken de Seattle – directrice à la stratégie hockey et recherche

- Embauchée en juin 2019

Mandrycky a été la première membre du département hockey embauchée par le Kraken et a été l’une des principales artisanes des fondations de l’équipe. Elle a notamment participé au processus d’embauche du directeur général Ron Francis.

Hayley Wickenheiser – Maple Leafs de Toronto – directrice senior du développement des joueurs.

- Embauchée 23 août 2018

La quintuple médaillée olympique a tout d’abord amorcé son parcours comme directrice adjointe avant d’obtenir une promotion un peu moins de trois ans plus tard.

Danielle Goyette – Maple Leafs de Toronto – directrice du développement des joueurs

- Embauchée le 17 mai 2021

Goyette a été embauché lorsque Wickenheiser a été promue. Elle avait précédemment été entraîneuse-chef de la formation féminine de hockey de l’Université de Calgary pendant 13 saisons.

France Margaret Bélanger – Canadien de Montréal – présidente, sports et divertissement du Groupe CH

- Embauchée en août 2013

France Margaret Bélanger a gravi les échelons un après l’autre avec le Tricolore, étant successivement vice-président et directrice des affaires juridiques; vice-présidente exécutive aux affaires corporatives puis directrice commerciale avant d’accéder à la présidence.

Anna Martini – Canadien de Montréal – vice-présidente exécutive et chef de la direction financière

- Embauchée le 29 mai 2017

Cette comptable agréée a également été présidente d’une entreprise de mode à l'échelle mondiale avant de se joindre au CH.