LNH: trois nouveaux cas COVID chez les Sabres

Les Sabres de Buffalo ont inscrit les noms des attaquants Alex Tuch, Peyton Krebs et Anders Bjork sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19, mardi.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Don Granato, lors de la conférence de presse qui a suivi l’exercice des siens. Le défenseur Henri Jokiharju a aussi raté l’entraînement par mesure préventive.

Les Sabres ont présentement huit joueurs indisponibles en raison du virus. Ils doivent reprendre l’action jeudi soir, lorsque les Sharks de San Jose seront de passage au KeyBank Center.

Rappelons que Tuch et Krebs avaient été obtenu dans la transaction qui avait envoyé Jack Eichel aux Golden Knights de Vegas en novembre dernier. Le premier a disputé ses trois premières rencontres dans l’uniforme des Sabres récemment, lui qui était précédemment incommodé par une blessure. Il y a amassé un but et deux mentions d’aide pour trois points.

Du côté des Sharks, les noms des attaquants Logan Couture et Lane Pederson ont été ajoutés au protocole de la COVID-19 du circuit Bettman. Le premier est le deuxième meilleur marqueur du club californien avec 12 buts et 17 mentions d’aide pour 29 points en 32 matchs.

DeBrusk infecté

Chez les Bruins de Boston, on a ajouté le nom de l’attaquant Jake DeBrusk sur la liste des joueurs indisponibles à cause du coronavirus.

Le natif d’Edmonton et son coéquipier Karson Kuhlman sont les deux seuls patineurs de la formation du Massachusetts dans cette situation. Le club a toutefois indiqué que trois membres de son personnel étaient aussi affligés par le virus, sans toutefois révéler leurs identités.

DeBrusk, qui avait demandé une transaction en novembre dernier, a récolté cinq réussites et quatre aides pour neuf points en 27 sorties avec les «Oursons» en 2021-2022.

Les Bruins ont rendez-vous avec les Devils du New Jersey mardi soir.

Tatar de retour

Parlant des diables, ils ont retiré le nom de l’attaquant Tomas Tatar de la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19.

L’ancien du Canadien de Montréal était tenu à l’écart de sa nouvelle équipe depuis le 19 décembre. En matinée, il a participé à l’entraînement des siens.

Tatar compte six réussites et huit mentions d’aide pour 14 points en 30 parties depuis le début de la présente campagne.

Par ailleurs, le défenseur Dougie Hamilton ratera le prochain match des Devils. Ce dernier a reçu une rondelle au visage lors du dernier affrontement des siens. Il sera remplacé par Christian Jaros dans la formation de l’équipe du New Jersey.