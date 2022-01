Les Panthers au sommet

Avec une quatrième victoire de suite, cette fois au compte de 6 à 2 face aux Flames de Calgary, mardi à Sunrise, les Panthers de la Floride se sont emparés du tout premier rang au classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Québécois Anthony Duclair a sans contredit été un facteur non négligeable dans cette victoire, inscrivant son 13e but de la campagne. Avec 23 points en 25 matchs, il est en voie de connaître sa meilleure campagne en carrière.

Patric Hornqvist a réussi un doublé pour les favoris de la foule. Joe Thornton, Ryan Lomberg et Lucas Carlsson ont également fait scintiller la lumière rouge. Brandon Montour a récolté trois mentions d’aide.

Sergei Bobrovsky a connu une solide sortie devant le filet du club floridien en bloquant 47 rondelles. Dans l'autre clan, Jacob Markstrom a été la cible de 45 tirs.

Le Lightning se ressaisit

À Columbus, en vertu d’un doublé d’Ondrej Palat, qui a atteint le plateau des 400 points, le Lightning de Tampa Bay a mis un terme à une séquence de trois revers en venant à bout des Blue Jackets au compte de 7 à 2.

Palat a inscrit les deux premiers filets de la rencontre en plus de se faire complice d’un filet de Brayden Point lors du second engagement.

L’ancien du Canadien de Montréal Corey Perry a également contribué à la cause avec un but et une aide. Pat Maroon, Pierre-Édouard Bellemare et Alex Killorn ont été les autres buteurs des visiteurs.

Andrei Vasilevskiy a cédé deux fois devant Dean Kukan et Gustav Nyquist, réalisant 20 arrêts. Joonas Korpisalo a quant à lui repoussé 29 lancers.

Pastrnak tranche

À Boston, David Pastrnak a brisé l’égalité en troisième période et les Bruins ont vaincu les Devils du New Jersey au compte de 5 à 3.

Oskar Steen a notamment inscrit son tout premier filet au sein du circuit Bettman dans la victoire. Curtis Lazar, Trent Frederic et Brandon Carlo ont également trompé la vigilance de Mackenzie Blackwood, auteur de 29 arrêts.

Les Devils ont été malchanceux dans cette rencontre; Andreas Johnsson et Dawson Mercer ont tous les deux reçu des rondelles au visage. Les deux hommes ont momentanément quitté la rencontre avant de revenir au jeu.

L’ancien du Tricolore Tomas Tatar, de même que Nathan Bastian et Damon Severson, ont enfilé l’aiguille dans une cause perdante.

