Coupe ATP: le Canada signe son premier gain

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont trimé dur pour permettre au Canada de retrouver le sentier de la victoire à la Coupe ATP, dans la nuit de lundi à mardi, remportant deux des trois duels les opposants aux Anglais.

La deuxième journée d’activités des joueurs de tennis canadiens avait pourtant bien mal commencé, alors que «Shapo» s’est incliné en deux manches de 6-4 et 6-4 devant Daniel Evans.

Lors de chacune des manches, la 14e raquette de l’ATP a été brisée une fois sans pouvoir répliquer à son adversaire, classé 25e sur le circuit masculin. Ce dernier a particulièrement bien fait avec les balles en mains, enlevant 31 des 35 échanges quand son premier service était en jeu.

Il s’agissait du premier match en simple de Shapovalov à la Coupe ATP, puisqu’il avait dû s’isoler à son arrivée en Australie, durant le temps des fêtes, après avoir été déclaré positif à la COVID-19.

Dans le deuxième duel en simple, «FAA» a signé le premier gain du Canada à cette édition du tournoi, en défaisant Cameron Norrie en deux manches de 7-6 (4) et 6-3.

Le Québécois a eu plus d’ennuis que prévu au premier set. Après avoir brisé son adversaire au septième jeu, Auger-Aliassime a été en mesure de garder le rythme et s’offrir une avance de 5-4, afin de servir pour la manche, mais il a été brisé à son tour, devant ainsi prolonger le suspense jusqu’au jeu décisif.

La onzième raquette mondiale a été beaucoup plus décisive au deuxième set, entre autres en brisant le 12e joueur au monde à chacun de ses deux premiers jeux avec les balles en mains.

Dans le match décisif, en double, les deux amis de longue date ont uni leurs efforts pour défaire Jamie Murray et Joe Salisbury en deux manches de 6-4 et 6-1.

Les deux représentants de l’unifolié ont été dominants avec les balles en mains, eux qui n’ont offert que deux balles de bris à leurs adversaires, sur le même jeu. Ils ont été en mesure de sauver chacune d’entre elles. Ils ont aussi enlevé 27 des 33 échanges lorsque leur premier service était en jeu.

Avec ce gain, le Canada présente une fiche de 1-1 après deux duels, comme toutes les autres équipes du Groupe C, soit l’Allemagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les membres de la feuille d’érable occupent toutefois le quatrième échelon en vertu de leurs deux gains et de leurs quatre défaites. Pour conclure la phase qualificative, ils affronteront les Allemands.