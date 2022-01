Steve Cherundolo est le nouveau pilote du LAFC

Le Los Angeles FC a annoncé que l’ancien joueur Steve Cherundolo a été nommé entraîneur-chef de l’équipe, lundi.

L’homme de 42 ans aura de grands souliers à chausser puisqu’il devra succéder à Bob Bradley, qui a rejoint le Toronto FC en novembre, après quatre saisons fructueuses dans la ville des anges.

Véritable légende du Hannover 96, le natif de la Californie a fait ses classes en Allemagne. Après une carrière de 415 matchs comme défenseur à Hanovre, un record, Cherundolo a tenu divers postes d’entraîneur avec les jeunes de l’équipe de 2014 à 2018.

En 2021, il a fait le saut aux États-Unis, étant nommé instructeur des Lights de Las Vegas, le club affilié au LAFC dans la United Soccer League (USL).

«Nous savons ce qui fonctionne au LAFC et ce qui fonctionne en MLS, et Steve a ce mélange unique d’expérience internationale et domestique au plus haut niveau qui comble nos exigences. Nous avons vu dans la dernière année qu’il était adapté à la culture du LAFC, qu’il connait nos joueurs et notre philosophie, et qu’il est le candidat idéal pour nous mener au succès sur le terrain», a expliqué par voie de communiqué le coprésident et directeur général John Torrington.

Comme joueur, Cherundolo a également défendu le maillot de la sélection nationale américaine à 87 reprises, marquant deux buts.

Le Los Angeles FC a été tenu à l’écart des éliminatoires pour la première fois de sa jeune histoire en 2021. Il a terminé au neuvième rang dans l’Association de l’Ouest, à trois points d’une participation au calendrier d’après-saison.