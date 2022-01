«L'un des meilleurs joueurs sur 200 pieds de la Ligue» - Darryl Sutter

Johnny Gaudreau s’avère être une véritable bête offensive cette saison, mais contrairement aux années précédentes, il a ajouté bien des cordes à son arc sous la férule de l’exigeant entraîneur-chef Darryl Sutter.

Le petit attaquant de 28 ans totalise jusqu’ici 13 buts et 36 points en 30 parties, dont six points à ses deux plus récentes sorties. Mais c’est surtout son jeu défensif, mis en lumière notamment par son différentiel de +21, soit le troisième meilleur du circuit avant le match de lundi, qui retient l’attention de son instructeur.

Pour Sutter, dont la réputation n’est plus à faire, le système de jeu est au centre du succès de l’équipe. Ainsi, l’approche de Gaudreau est bénéfique pour toute l’équipe puisqu’il montre l’exemple à suivre. Il s’agit d’un élément essentiel pour changer l’identité du club, qui était bien loin de lui plaire lorsqu’il en a pris les rênes, en mars dernier.

«Je trouve [qu’il a été] très constant et [a] vraiment adhéré au plan, a dit Sutter aux journalistes, lundi. Tes meilleurs joueurs doivent montrer la façon de jouer, et Johnny est l’un des meilleurs joueurs sur 200 pieds dans la ligue présentement. Ça en dit beaucoup à propos de lui.»

«Si c’est juste à propos des buts et des aides, c’est un peu où cette équipe en était, n’est-ce pas? a-t-il avancé. Mais quand tu deviens un joueur d’équipe, que tu fais des jeux loin de la rondelle, que tu te positionnes bien et que tu gères le temps, c’est là où je crois que Johnny s’est démarqué.»

Meilleur

Gaudreau accepte avec beaucoup de fierté ces commentaires. Il a également soulevé l’importance d’évoluer avec de bons joueurs pour connaître du succès.

«C’est [un compliment] agréable à entendre, évidemment, a-t-il commencé par dire. Vous aimez entendre de bonnes choses à propos de votre jeu. Il y a beaucoup de bons joueurs dans cette ligue. Je suis chanceux de jouer avec l’un des meilleurs joueurs dans les deux sens de la patinoire en [Elias Lindholm]. Ça rend mon travail beaucoup plus facile en zone défensive.»

Questionné à propos de sa propre interprétation de son jeu, il estime être un meilleur joueur qu’il y a trois ans. En 2018-2019, il avait pourtant cumulé 36 buts et 99 points en 82 matchs.

«Je pense qu’il y a trois ans, je trichais un peu plus du côté offensif. J’avais eu une bonne saison au chapitre des points. Mais si je regarde personnellement mon jeu, je suis bien meilleur dans les autres aspects du jeu. Je suis bien meilleur en zone défensive.»