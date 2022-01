Revue de l'année: Les tollés de 2021

La pandémie de COVID-19 joue avec les nerfs de bien des gens, et parfois, quelques mots, ou encore une mauvaise formulation, suffisent pour soulever l’indignation des citoyens. Ces équipes sportives et ces athlètes ont réussi à créer des tollés en 2021.

Logan Mailloux

Une sélection discutable

Durant la plus récente séance du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Canadien de Montréal, son directeur général à l’époque Marc Bergevin et son recruteur-chef Trevor Timmins ont soulevé l’ire non seulement de ses partisans, mais celle de l’ensemble des citoyens de la Belle Province et même à l’extérieur des frontières, en prononçant le nom de Logan Mailloux. Quelques jours à peine avant l’encan, Mailloux avait demandé aux équipes du circuit Bettman de ne pas le repêcher, et ce, en raison de ses problèmes à l’extérieur de la glace. En effet, lors de son passage avec le SK Lejon, en troisième division suédoise, le défenseur a pris des photos à connotation sexuelle d’une femme, sans son consentement, avant de les distribuer à des coéquipiers. L’organisation du Canadien a ensuite tenté de se sortir du trouble en n’invitant pas l’athlète de 18 ans à son camp d’entraînement et en développant des programmes pour mieux enseigner la notion de consentement aux jeunes, mais Mailloux et le CH doivent regagner la confiance des amateurs.

CF Montréal

Des partisans mécontents

Au début de l’année, l’Impact de Montréal est devenu le CF Montréal. L'équipe n'a pas uniquement modifié son nom, effectuant un changement complet d’identité, au grand déplaisir des Ultras, les partisans les plus farouches de l’équipe. Les relations sont d’ailleurs devenues de plus en plus tendues entre les deux clans, avec un point de rupture quand l’organisation montréalaise a banni les partisans de la section 132 pour des agissements compromettant la sécurité d’autrui au Stade Saputo. La situation a mené au départ de Kevin Gilmore à titre de président et chef de la direction du club, dans l’espoir de renouer les relations.

Brad Aldrich

Un véritable scandale

Les Blackhawks de Chicago ont été plongés dans la tourmente cet été pour une histoire d’abus sexuel survenue en 2010. À l’époque, l’entraîneur responsable de la vidéo, Brad Aldrich, avait profité de sa position de pouvoir pour agresser sexuellement deux joueurs, qui ont porté plainte à l’organisation. Cette dernière n’a toutefois pas agi à ce moment. En 2021, deux poursuites ont été intentées contre l’organisation de l’Illinois, respectivement par Kyle Beach, qui a accepté de faire part de son histoire, ainsi qu’un deuxième joueur – «John Doe 2» – qui a préféré garder l’anonymat. Quelques personnes au sein de l’organisation au moment des faits ont d’ailleurs perdu leur emploi au terme de l’enquête, dont le directeur général Stan Bowman, qui occupait les mêmes fonctions, ainsi que l’entraîneur-chef Joel Quenneville, qui était toutefois rendu avec les Panthers de la Floride. Pour sa part, Aldrich a vu son nom rayé de la coupe Stanley et doit encore affronter la justice.

Dan Snyder, Jon Gruden et l’équipe de football de Washington

Un comportement inacceptable

Les dernières années ont été plutôt sombres pour l’équipe de football de Washington, d’abord jetée sous les feux des projecteurs pour son nom d’équipe, les Redskins, avant d’être impliquée dans un scandale d’écarts de conduite au travail. Un groupe d’une vingtaine de femmes a dénoncé des comportements du propriétaire Dan Snyder et de certains autres dirigeants de l’équipe. En 2021, c’est toutefois l’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, Jon Gruden, qui a écopé à la suite de l’enquête de la NFL concernant les écarts de conduite en milieu de travail dans le camp de la formation de la capitale américaine. Parmi les milliers de courriels épiés par le circuit Goodell, seuls quelques-uns envoyés par Gruden ont fui, pour tomber dans les mains du «New York Times», coûtant ainsi son poste à l’instructeur.

Evander Kane

La descente aux enfers

Aucun hockeyeur n’a plus fait parler de lui pour les mauvaises raisons qu'Evander Kane durant la dernière année. Dès les premiers jours de 2021, Kane a entamé un processus de faillite personnelle, lui qui a accumulé des dettes de plus de 26 millions $ US (environ 33 millions $ CA). Puis, au milieu de l’été, sa femme, Anna, a lancé de graves accusations contre lui, stipulant qu’il avait des problèmes de jeu et qu’il avait déjà parié de l’argent sur ses propres matchs, en plus de porter plainte pour agression sexuelle et violence conjugale. La LNH n’avait toutefois trouvé aucune preuve dans le dossier des paris sportifs. Puis, une femme récoltait des preuves en vue d’un procès contre Kane. Celle-ci reprochait à Kane de l’avoir mis enceinte à la suite d’une relation sexuelle et d’avoir promis de lui verser 2 millions $ si elle se faisait avorter, sans toutefois la payer après avoir accepté. Finalement, la LNH a suspendu le joueur des Sharks de San Jose pour avoir violé le protocole contre la COVID-19 mis en place par le circuit. Au terme de la suspension, la formation californienne a rétrogradé Kane dans la Ligue américaine.

Vaccination

De vrais menteurs

Maintenant qu’un vaccin contre la COVID-19 a été trouvé, nombreux sont les athlètes qui ont reçu leurs doses, mais tous n’ont pas voulu les recevoir. Si certains athlètes, comme Tyler Bertuzzi, des Red Wings de Detroit, et Kyrie Irving, des Nets de Brooklyn, ont choisi de ne pas être vaccinés et de vivre avec les contraintes instaurées par les différents circuits sportifs professionnels nord-américains, d’autres ont tenté de contourner le système. C’est entre autres le cas des joueurs de football Aaron Rodgers et Antonio Brown, respectivement avec les Packers de Green Bay et les Buccaneers de Tampa Bay. Dans son cas, le quart-arrière vedette avait mentionné aux médias en début de saison être «immunisé». Toutefois, Rodgers a contracté le virus et il n’avait pas reçu ses deux doses, ayant plutôt opté pour un traitement homéopathique afin d’augmenter ses niveaux d’anticorps. Pour sa part, Brown est l’un des trois membres de la NFL qui a été surpris avec une fausse preuve de vaccination. Le receveur de passes et les deux autres malfrats ont ainsi été suspendus pour trois matchs par la NFL.